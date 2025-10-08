شبکه تلویزیونی یورونیوز نوشت: مشخص نیست که چه کسی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی خواهد شد اما قطعا رئیس‌جمهوری آمریکا برنده این جایزه نخواهد بود.

به گزارش تابناک، شبکه تلویزیونی یورونیوز در گزارشی نوشت: کمیته نوبل نروژ در اسلو، روز جمعه ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) ساعت ۹ صبح به وقت گرینویچ به انتظارها پایان داده و نام برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ را اعلام خواهد کرد، اما تا اینجای کار یک چیز تقریباً قطعی است: دونالد ترامپ، باوجود علاقه‌مندی به این جایزه، آن را را نمی‌برد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است که او سزاوار این جایزه‌ پرآوازه است، چون «هشت مناقشه» را حل کرده است، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که وی دست‌کم در سال جاری از سوی اعضای کمیته صلح نوبل انتخاب نخواهد شد.

پیتر والنستین، استاد سوئدی و کارشناس روابط بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفت: نه. امسال ترامپ برنده نخواهد شد. شاید سال آینده؟ تا آن زمان غبار پیرامون اقدامات او، از جمله بحران غزه، فرو خواهد نشست.

در واقع بافتار و رویدادهای جاری در جهان، چندان امیدوارکننده نیست: در سال ۲۰۲۴ شمار درگیری‌های مسلحانه‌ای که حداقل یک دولت در آن دخیل بوده، از ۱۹۴۶، یعنی زمان آغاز کار پایگاه داده‌های جهانی جنگ در دانشگاه اوپسالای سوئد تاکنون هرگز به این حد نرسیده بوده است.

چرا ترامپ نه؟

بسیاری از کارشناسان، ادعاهای ترامپ درباره نقش صلح‌طلبانه‌اش را اغراق‌آمیز می‌دانند و از پیامدهای سیاست‌های اول آمریکای او ابراز نگرانی می‌کنند.

نینا گرائگر، رئیس مؤسسه پژوهش‌های صلح اسلو، گفت: فراتر از تلاش برای میانجی‌گری در بحران غزه، شاهد سیاست‌هایی بوده‌ایم که در واقع با نیت و محتوای وصیت‌نامه آلفرد نوبل در تضاد است؛ یعنی ترویج همکاری بین‌المللی، برادری میان ملت‌ها و خلع سلاح.

به گفته‌ی گرائگر، فهرست اقدامات ترامپ که با آرمان‌های جایزه صلح نوبل همخوانی ندارد، بسیار بلند است.

ترامپ آمریکا را از سازمان‌ها و پیمان‌های چندجانبه بین‌المللی خارج کرده، جنگ‌های تجاری علیه متحدان و دشمنان خود آغاز کرده و تهدید کرده که گرینلند را با زور از دانمارک می‌گیرد، گارد ملی را به شهرهای آمریکا فرستاده و آزادی دانشگاه‌ها و آزادی بیان را مورد حمله قرار داده است.

یورگن واتنه فریدنس رئیس کمیته پنج نفره اعطای جایزه صلح نوبل، توضیح داد: ما تصویر کلی را در نظر می‌گیریم. کل شخصیت یا فعالیت‌های سازمان مربوطه مهم است، اما پیش از هر چیز، به این نگاه می‌کنیم که فرد یا نهاد مورد نظر چه دستاورد واقعی برای صلح داشته است.

امسال ۳۳۸ فرد و نهاد برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد شده‌اند، اما فهرست نامزدها به مدت ۵۰ سال محرمانه باقی می‌ماند.

ده‌ها هزار نفر در سراسر جهان، از جمله قانون‌گذاران و اعضای کابینه کشورها، برندگان پیشین نوبل، برخی استادان دانشگاه و اعضای کمیته نوبل، صلاحیت معرفی نامزدها را دارند.

در سال ۲۰۲۴، این جایزه به انجمن بازماندگان بمباران اتمی ژاپن موسوم به «نیهون هیدانکیو» به خاطر تلاش‌هایش برای منع سلاح‌های هسته‌ای اعطا شد.

با نبود یک نامزد روشن در سال جاری، چندین نام در روزهای اخیر در اسلو دهان‌به‌دهان می‌چرخد. از جمله، «اتاق‌های واکنش اضطراری سودان»، شبکه‌ای از داوطلبان که جان خود را برای کمک به مردم گرفتار جنگ و قحطی به خطر می‌اندازند، مطرح شده است.

همچنین «یولیا ناوالنایا»، همسر الکسی ناوالنی منتقد کرملین و نیز دفتر نهاد اروپایی نظارت بر انتخابات و حقوق بشر از گزینه‌های احتمالی‌ این جایزه هستند.

هالورد لیرا مدیر مؤسسه نروژی امور بین‌الملل، گفت: «انتخاب‌های سال‌های اخیر کمیته نشان از بازگشت به مسائل خردتر دارد، نزدیک‌تر به ایده‌های کلاسیک صلح، با تمرکز بر حقوق بشر، دموکراسی، آزادی مطبوعات و زنان.» وی افزود: حدسم این است که امسال برنده به احتمال زیاد فردی نه‌چندان بحث‌برانگیز خواهد بود.

کمیته نوبل همچنین ممکن است برای تأکید بر تعهد خود به نظم جهانی که اکنون از سوی ترامپ به چالش کشیده می‌شود، جایزه را به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، یا یکی از نهادهای وابسته به آن مانند کمیساریای عالی پناهندگان یا آنروا، آژانس امدادرسانی به فلسطینیان بدهد.

همچنین ممکن است انتخاب به نفع دادگاه‌های بین‌المللی مانند دادگاه بین‌المللی دادگستری یا دادگاه کیفری بین‌المللی باشد، یا برای دفاع از آزادی مطبوعات که امروزه زیر فشار است، جایزه به «کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» یا «گزارشگران بدون مرز» اعطا شود.

اما همان‌طور که بارها در گذشته رخ داده است، کمیته ممکن است در نهایت برنده‌ای غیرمنتظره را انتخاب کند.