ویدئو
تصاویر پل ورسک در هوای مه آلود
کد خبر:۱۳۳۳۱۸۶
حیات وحش

سگ‌های عظیم الجثه قهدریجانی

تصاویری از سگ‌های عظیم الجثه قهدریجانی به شدت در فضای مجازی وایرال شده است. این سگ‌ها تهاجمی هستند و باید هنگام نزدیک شدن به آنها مراقب بود و با سگ‌های خانگی اشتباه نگرفت.
