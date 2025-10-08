پوتین وارد تاجیکستان شد

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای یک سفر رسمی سه روزه از ۸ تا ۱۰ اکتبر (۱۶ تا ۱۸ مهر) وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، برنامه کاری پوتین در شهر دوشنبه شامل رویدادهایی در چارچوب سفر رسمی و همچنین شرکت در دومین نشست آسیای مرکزی و روسیه و جلسه شورای روسای کشورهای مستقل مشترک المنافع خواهد بود.

یوری اوشاکوف، مشاور رئیس‌جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفته بود که پوتین و امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، طیف وسیعی از مسائل دوجانبه در این کشور آسیای مرکزی را مورد بحث قرار خواهند داد.

اوشاکوف ابراز کرد که پوتین در حاشیه سفر خود به تاجیکستان، جلسات دوجانبه‌ای با سران برگزار خواهد کرد و کرملین احتمال دیدار با الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان، را در حاشیه رویدادهای این سفر رد نمی‌کند.

آندره بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، گفته است ثبات در آسیای مرکزی که همچنان یک مساله پیچیده است، به همکاری نزدیک‌تر بین روسیه و تاجیکستان بستگی دارد.

بلوسوف در جریان مذاکرات خود با امامعلی صابرزاده، وزیر دفاع تاجیکستان، گفت: امروز بخش زیادی از امور به همکاری وزارتخانه‌های نظامی ما و از همه مهم‌تر به ثبات منطقه‌ای بستگی دارد. وضعیت فعلی همچنان بسیار چالش‌برانگیز است.

او تاکید کرد که روسیه و تاجیکستان باید همکاری خود را از هر نظر تقویت کنند.

بلوسوف افزود: این شامل همکاری نظامی، تبادل تجربه، آموزش و همکاری فنی می‌شود. همه اینها در حال حاضر بخشی از یک بسته واحد هستند و ما باید در این مسیرها پیشرفت کنیم. جلسه امروز سهم قابل توجهی در این امر خواهد داشت.