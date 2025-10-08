En
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی

سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مدعی جلوگیری از قاچاق یک محموله تسلیحات پیشرفته و مهمات با منشا ایرانی در راه کرانه‌باختری شد.
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی(شین بت) مدعی شد که یک قاچاق یک محموله بزرگ شامل سلاح‌های پیشرفته با منشا ایرانی را که قرار بود به کرانه باختری برسد، خنثی کرده است.

شبکه سی‌جی‌تی‌ان با انتشار این مطلب نوشت: محموله توقیف‌شده شامل تسلیحاتی از جمله راکت‌های ضدتانک، مواد انفجاری، پهپادهایی با قابلیت رها کردن مواد منفجره، نارنجک دستی و مسلسل بود.

این توقیف در پی موارد مشابه جلوگیری از قاچاق محموله‌های تسلیحاتی انجام شده است که در ۲۵ مارس و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ کشف شد.

رسانه چینی نوشت: شین بت و ارتش اسرائیل در ماه‌های اخیر یک تاجر سلاح در منطقه رام‌الله را دستگیر کردند. در طی تحقیقات اطلاعات قابل توجهی درباره ارتباط او با قاچاقچیان سلاح به دست آمد.

این خبر در حالی منتشر شده که تل‌آویو به‌شدت نگران جاسوسی صهیونیست‌ها برای ایران هستند.

