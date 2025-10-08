جزئیاتی از روند مذاکرات غزه در شرم الشیخ

طبق گزارش رسانه‌های صهیونیستی، موانعی که در حال حاضر در مذاکرات مصر در مورد آنها گفتگو می‌شود، چگونگی عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از غزه و تعهداتی است که حماس برای تضمین پایان جنگ می‌خواهد.

در همین حال، روزنامه عبری هاآرتص نوشت که موضع حماس در مذاکرات جهت عقب نشینی کامل اسرائیل، از حمایت مصر و قطر برخوردار است. همزمان، روزنامه نیویورک پست گزارش داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا می‌گویند که مصر را ترک نخواهند کرد تا زمانی که حماس تمامی اسیران صهیونیست را آزاد کند.

شبکه عبری کان نیز گزارش داد که سه منبع دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه وارد پاریس می‌شود تا با نمایندگانی از کشورهای اروپایی و عربی در مورد تغییر حکمرانی در غزه نشست داشته باشد. شبکه عبری i۲۴ نیوز گزارش داد که در شرم الشیخ، طی امروز دیداری میان ویتکاف و کوشنر و ران درمر، وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی و رئیس سازمان اطلاعات مصر و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و وزیر خارجه قطر برگزار شد.

یدیعوت آحارانوت نیز اعلام کرد که برآوردها در اراضی اشغالی این است که در صورت امضای توافق آزادی اسیران صهیونیست؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا سفری به اراضی اشغالی خواهد داشت. پایگاه خبری آمریکایی پلیتیکو از یک منبع صهیونیستی مطلع از مذاکرات نقل کرد که توافق از هر زمان دیگری نزدیک‌تر شده است؛ چراکه دونالد ترامپ به نتانیاهو هیچ فضایی برای مانور دادن نداده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از رسانه‌های مصری اعلام کرد که جنبش حماس نام مروان البرغوثی را در راس فهرست اسیرانی قرار داده است که خواهان آزاد شدن آنها در توافق است. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هیئت‌هایی از جهاد اسلامی و جبهه مردمی فلسطین نیز به هیئت حماس در مذاکرات شرم الشیخ طی امشب ملحق خواهند شد.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که در چارچوب توافق تبادل اسیران؛ جنبش حماس در مذاکرات شرم الشیخ مصر خواهان آزادی پیکر شهید یحیی السنوار و برادرش محمد شده است. این روزنامه اعلام کرد که جنبش حماس خواهان آزادی تعدادی از اسیران دارای حکم‌های ابد و همچنین تحویل پیکرهای شهیدان یحیی و محمد السنوار شده است. رژیم صهیونیستی پیشتر با تحویل پیکر یحیی السنوار بعد از انتقال آن به مکانی محرمانه مخالفت کرده بود.

خبرگزاری رویترز از یک منبع آگاه از مذاکرات نقل کرد که ۲۴ ساعت آینده برای تعیین امکان دستیابی به یک توافق، تعیین کننده خواهد بود.طبق گفته منابع مصری، حماس خواهان آزادی تعدادی از اسیران محکوم به حبس ابد از جمله مروان البرغوثی، از رهبران جنبش فتح است.