En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیاتی از روند مذاکرات غزه در شرم الشیخ

طبق گزارش رسانه‌های صهیونیستی، موانعی که در حال حاضر در مذاکرات مصر در مورد آنها گفتگو می‌شود، چگونگی عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از غزه و تعهداتی است که حماس برای تضمین پایان جنگ می‌خواهد.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۶۳
| |
506 بازدید
جزئیاتی از روند مذاکرات غزه در شرم الشیخ

به گزارش تابناک به نقل از فازس، شبکه عبری کان گزارش داد، موانعی که در حال حاضر در مورد آن در شرم الشیخ مصر مذاکره می‌شود، چگونگی عقب نشینی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از غزه و همچنین تعهداتی است که حماس خواهان آن برای تضمین پایان جنگ علیه غزه است.‌ 

در همین حال، روزنامه عبری هاآرتص نوشت که موضع حماس در مذاکرات جهت عقب نشینی کامل اسرائیل، از حمایت مصر و قطر برخوردار است. همزمان، روزنامه نیویورک پست گزارش داد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا می‌گویند که مصر را ترک نخواهند کرد تا زمانی که حماس تمامی اسیران صهیونیست را آزاد کند.

شبکه عبری کان نیز گزارش داد که سه منبع دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه وارد پاریس می‌شود تا با نمایندگانی از کشورهای اروپایی و عربی در مورد تغییر حکمرانی در غزه نشست داشته باشد. شبکه عبری i۲۴ نیوز گزارش داد که در شرم الشیخ، طی امروز دیداری میان ویتکاف و کوشنر و ران درمر، وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی و رئیس سازمان اطلاعات مصر و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و وزیر خارجه قطر برگزار شد.

یدیعوت آحارانوت نیز اعلام کرد که برآوردها در اراضی اشغالی این است که در صورت امضای توافق آزادی اسیران صهیونیست؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا سفری به اراضی اشغالی خواهد داشت. پایگاه خبری آمریکایی پلیتیکو از یک منبع صهیونیستی مطلع از مذاکرات نقل کرد که توافق از هر زمان دیگری نزدیک‌تر شده است؛ چراکه دونالد ترامپ به نتانیاهو هیچ فضایی برای مانور دادن نداده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از رسانه‌های مصری اعلام کرد که جنبش حماس نام مروان البرغوثی را در راس فهرست اسیرانی قرار داده است که خواهان آزاد شدن آنها در توافق است. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هیئت‌هایی از جهاد اسلامی و جبهه مردمی فلسطین نیز به هیئت حماس در مذاکرات شرم الشیخ طی امشب ملحق خواهند شد.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که در چارچوب توافق تبادل اسیران؛ جنبش حماس در مذاکرات شرم الشیخ مصر خواهان آزادی پیکر شهید یحیی السنوار و برادرش محمد شده است. این روزنامه اعلام کرد که جنبش حماس خواهان آزادی تعدادی از اسیران دارای حکم‌های ابد و همچنین تحویل پیکرهای شهیدان یحیی و محمد السنوار شده است. رژیم صهیونیستی پیشتر با تحویل پیکر یحیی السنوار بعد از انتقال آن به مکانی محرمانه مخالفت کرده بود.

خبرگزاری رویترز از یک منبع آگاه از مذاکرات نقل کرد که ۲۴ ساعت آینده برای تعیین امکان دستیابی به یک توافق، تعیین کننده خواهد بود.طبق گفته منابع مصری، حماس خواهان آزادی تعدادی از اسیران محکوم به حبس ابد از جمله مروان البرغوثی، از رهبران جنبش فتح است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل غزه توافق شرم الشیخ مصر قطر حماس خبر فوری
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحاتی ایران
عکس: آزادی فعالان ناوگان غزه پس از اخراج
حماس خواستار دریافت پیکرهای برادران سنوار شد
احتمال سفر ترامپ به اسرائیل پس از توافق غزه
ترامپ توافق اولیه بین حماس و اسرائیل را اعلام می‌کند
انفجار شدید غرب غزه را لرزاند
سیاست سخت جدید ژاپن علیه اسرائیل
ترامپ: دو روز آینده، سرنوشت نوار غزه رقم می‌خورد
آغاز مذاکرات صلح با حضور میانجی‌گران بین‌المللی
چرا ایران، میانجی حماس و اسرائیل نمی‌شود؟!
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
پیام ترامپ به خانواده‌های اسیران اسرائیلی در غزه
لحظات اسیر کردن شهرک‌نشینان توسط رزمندگان حماس
ترامپ: مذاکرات غزه ادامه دارد
شروط حماس برای آزادسازی همه اسرای صهیونیست
هیات حماس امشب به قاهره می‌رود
رایزنی وزیران خارجه مصر و قطر درباره مساله فلسطین
قطر طرح صلح ترامپ را به حماس تحویل داد
سفر نخست وزیر قطر به مصر برای شرکت در مذاکره غزه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۴ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005aod
tabnak.ir/005aod