طرز تهیه خوراک دو پیازه مرغ

در میان انواع مدل‌های دوپیازه، دوپیازه مرغ طعم عالی و ارزش غذایی بالایی دارد و به همین خاطر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این غذا هم مقوی و سیرکننده است و هم برای کسانی که زمان زیادی برای آشپزی ندارند یا به دنبال تهیه یک غذای سالم و سبک هستند نیز انتخاب مناسبی به‌شمار می‌آید.

دوپیازه یکی از خوراک‌های سنتی و ساده ایرانی است که در برخی مناطق کشور مانند فارس، بوشهر و سیستان و بلوچستان بسیار رایج است. پایه اصلی این غذا، همان‌طور که از نامش پیدا است، مقدار زیادی پیاز است که با مواد مختلفی مانند سیب‌زمینی، انواع گوشت، تخم‌مرغ یا بادمجان ترکیب می‌شود.

دوپیازه را می‌توان یکی از غذا‌های محبوب برای وعده‌های روزمره به‌ویژه در میان خانواده‌ها دانست، چرا که مواد اولیه‌ی در دسترسی دارد، طعم آن بسیار عالی است و پخت آن نیز سریع است.

دوپیازه مرغ را می‌توان با نان یا برنج سرو کرد و بسته به ذائقه، از چاشنی‌های مختلف هم در کنار آن استفاده کرد. اگر دنبال این هستید که پاسخ سوال «با مرغ چی درست کنیم؟» را پیدا کنید، این غذا می‌تواند یکی از گزینه‌های شما باشد.

مواد لازم برای تهیه دو پیازه مرغ

سینه مرغ بدون پوست: ۱.۵ عدد متوسط

سیب‌زمینی: ۳ عدد بزرگ

پیاز: ۳ عدد متوسط

زردچوبه، فلفل سیاه، نمک و ادویه کاری یا دلخواه: به میزان لازم

روغن مایع: به مقدار کافی برای سرخ کردن

آب جوشیده: حدود ۱ لیوان

این مقدار مواد به اندازه چهار نفر است که شما با توجه به تعداد نفرات، می‌توانید این مقادیر را کم و زیاد کنید.

طرز تهیه دو پیازه مرغ

اگر به‌دنبال یک غذای راحت، سیرکننده و خوش‌طعم هستید که با مواد ساده تهیه شود، دوپیازه مرغ و سیب‌زمینی یکی از بهترین انتخاب‌ها است. این خوراک بدون نیاز به مهارت خاصی در آشپزی، در مدت کوتاهی آماده می‌شود و می‌تواند وعده‌ای کامل برای اعضای خانواده باشد.

مرحله اول: سرخ کردن سیب‌زمینی‌ها

سیب‌زمینی‌ها را پوست بگیرید و به اندازه‌های متوسط خرد کنید. سپس در روغن داغ سرخ کنید تا طلایی و برشته شوند. بعد از سرخ شدن، سیب‌زمینی‌ها را روی دستمال بگذارید تا روغن اضافی گرفته شود و آنها را کنار بگذارید.

مرحله دوم: تفت دادن پیاز

پیاز‌ها را خلالی برش دهید و در همان تابه با مقداری روغن روی حرارت ملایم تفت دهید تا نرم و طلایی شوند.

مرحله سوم: افزودن مرغ و ادویه‌ها

سینه مرغ را به قطعات کوچک تقسیم کنید و به پیاز اضافه نمایید. سپس زردچوبه، فلفل، نمک و سایر ادویه‌های دلخواه را روی مواد بپاشید و تفت دهید تا مرغ تغییر رنگ بدهد. اگر به ادویه‌های مختلف علاقه دارید و دوست دارید غذایی تند با مرغ درست کنید، می‌توانید از ادویه‌های موجود در طرز تهیه تاکوی مرغ نیز برای این دستور استفاده کنید.

مرحله چهارم: پخت خوراک

حدود یک لیوان آب جوش به تابه اضافه کنید، درب آن را ببندید و اجازه دهید مرغ و پیاز حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه با حرارت کم بپزند تا کاملاً نرم شوند.

مرحله پنجم: افزودن سیب‌زمینی‌های سرخ‌شده

در انتها، سیب‌زمینی‌های سرخ‌شده را به مواد داخل تابه اضافه کنید و ۵ دقیقه دیگر روی حرارت ملایم قرار دهید تا طعم‌ها خوب به خورد هم بروند.

مرحله آخر: سرو دو پیازه مرغ

این غذا را می‌توانید با برنج ساده یا مانند طرز تهیه ساندویچ مرغ، با نان تازه سرو کرده و در کنار آن از سبزی خوردن یا ترشی هم استفاده کنید.

چطوری دوپیازه مرغ را رژیمی بپزیم؟

اگر به‌دنبال یک نسخه سبک‌تر از دوپیازه مرغ هستید که برای رژیم غذایی یا تغذیه سالم مناسب باشد، می‌توانید بدون سرخ‌کردن زیاد و با کمترین میزان روغن، این غذا را تهیه کنید. برای تهیه این نسخه از دو پیازه مرغ به این مواد نیاز دارید:

سینه مرغ: یک و نیم عدد

سیب‌زمینی: ۳ عدد بزرگ

پیاز: ۳ عدد متوسط

روغن زیتون: ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری

زردچوبه، فلفل سیاه، نمک و دارچین: به مقدار دلخواه

آب جوش: ۱ لیوان

در این روش، ابتدا سیب‌زمینی‌ها را بخارپز یا با مقدار کمی آب بپزید تا بدون نیاز به سرخ‌کردن نرم شوند. پیاز‌ها را خلالی خرد کرده و با مقدار کمی روغن زیتون تفت می‌دهیم تا سبک و کمی طلایی شوند. سپس مرغ خردشده را همراه با ادویه‌ها به پیاز اضافه می‌کنیم و کمی تفت می‌دهیم. پس از تغییر رنگ مرغ، یک لیوان آب جوش اضافه کرده و اجازه می‌دهیم مواد روی حرارت ملایم کاملاً بپزند.

در پایان، سیب‌زمینی‌های پخته‌شده را به خوراک اضافه می‌کنیم و چند دقیقه اجازه می‌دهیم تا طعم‌ها با هم ترکیب شوند. این مدل پخت باعث کاهش میزان چربی و کالری غذا می‌شود و انتخابی مناسب برای رژیم‌های غذایی سالم است.

فواید دوپیازه مرغ

دوپیازه مرغ از جمله غذا‌هایی است که در عین سادگی، می‌تواند ارزش غذایی داشته باشد. این غذا به‌دلیل وجود مرغ، منبع خوبی از پروتئین حیوانی است و می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز بدن به اسید‌های آمینه ضروری داشته باشد. پروتئین موجود در مرغ به تقویت عضلات، ترمیم بافت‌ها و حفظ عملکرد طبیعی سیستم ایمنی کمک می‌کند.

همچنین، پیاز که یکی از مواد اصلی این غذا به شمار می‌آید، دارای ترکیبات گوگردی و آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند کوئرستین است که می‌توانند به کاهش التهاب، بهبود سلامت قلب و کنترل قند خون کمک کنند. استفاده از ادویه‌هایی مانند زردچوبه نیز در این خوراک، ویژگی ضدالتهابی آن را افزایش می‌دهد.

در کنار اینها، وجود سیب‌زمینی به‌عنوان منبعی از کربوهیدرات‌های پیچیده باعث می‌شود این غذا انرژی لازم برای فعالیت‌های روزانه را تأمین کند. اگر این خوراک با مقدار کمی روغن تهیه شود، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای یک وعده ناهار یا شام سبک، سالم و مغذی باشد.