احتمال سفر ترامپ به اسرائیل پس از توافق غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارونوت» روز چهارشنبه گزارش داد که با توجه به احتمال سفر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی پس از حصول توافق غزه، مقدماتی در اراضی اشغالی در جریان است.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید با توجه به احتمال سفر ترامپ به اراضی اشغالی قبل از سفرش به انگلیس در اواسط ماه گذشته به شرط دستیابی به توافق، آماده شده بود؛ اما توافق صورت نگرفت و این سفر لغو شد.

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که ترامپ، تمایل دارد پس از پایان جنگ در غزه به منطقه سفر کند، با این وجود این مسأله به نتایج مذاکرات کنونی در مصر بستگی دارد.

شرم الشیخ در مصر، امروز چهارشنبه نیز میزبان نشست دیگری برای بررسی طرح ترامپ، درخصوص آتش بس در نوار غزه است.

پیش از این جنبش مقاومت اسلامی حماس با اشاره به مثبت بودن فضا، بیان کرد که میانجیگران برای برداشتن موانع توافق تلاش می‌کنند.