به گزارش تابناک؛ پروفسور آدام تیلور (Adam Taylor)، استاد آناتومی دانشکده پزشکی لنکستر، میگوید: بدون تردید، ما با افزایش سن کوتاهتر میشویم. انسانها معمولاً پس از ۴۰ سالگی به ازای هر دهه، حدود یک سانتیمتر از قد خود را از دست میدهند. نرخ این کاهش در مردان ۰.۰۸ تا ۰.۱ درصد و در زنان ۰.۱۲ تا ۰.۱۴ درصد در سال است.
دلایل علمی کاهش قد عبارتند از:
فشردهشدن دیسکهای بین مهرهای: در اثر جاذبه زمین، آب موجود در دیسکهای بین مهرهای بهتدریج خارج میشود و ضخامت آنها کاهش مییابد.
کاهش تراکم استخوان: ساختار اسفنجی استخوانهای ستون فقرات، لگن و پاها با افزایش سن تراکم خود را از دست میدهد و فشرده میشود.
کاهش توده عضلانی: عضلات با اِعمال نیرو بر استخوانها به حفظ شکل و اندازه آنها کمک میکنند که با کاهش حجم عضلات، این حمایت نیز کم میشود.
وضعیت بدنی: قرارگیری بدن در حالت قوزکرده برای مدتهای طولانی (مثلاً هنگام کار پشت میز) به مرور زمان باعث تغییر شکل طبیعی ستون فقرات میشود.
اما راههایی هم برای کُند کردن روند کاهش قد وجود دارد از جمله:
مصرف رژیم غذایی غنی از کلسیم و ویتامین دی (D).
انجام منظم ورزشهای تحمل وزن مانند پیادهروی.
حفظ وضعیت بدنی مناسب.
پرهیز از مصرف دخانیات و الکل.
کاهش قد به خودی خود مشکلزا نیست، اما کاهش شدید تراکم استخوان و توده عضلانی میتواند نشاندهنده خطر ابتلا به پوکی استخوان، آرتروز، نارسایی قلبی و مشکلات حرکتی باشد. تیلور تأکید میکند: شما نمیتوانید این روند را متوقف کنید، اما میتوانید آن را کُند کنید.