به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز، فرد رامسدل به همراه مری برانکو و شیمون ساکاگوچی موفق به کسب جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ شدند. تحقیقات این سه دانشمند درباره چگونگی عملکرد سیستم ایمنی بدن در محافظت از سلولهای سالم، نقطه عطفی در فهم بیماریهای خودایمنی به شمار میرود.
با این حال، تماس کمیته نوبل با رامسدل برای اعلام خبر این افتخار، به سادگی انجام نشد. توماس پرلمن، دبیرکل مجمع نوبل در مؤسسه کارولینسکا گفت: «تا صبح سهشنبه به وقت سوئد طول کشید تا بتوانیم با او صحبت کنیم. رامسدل روز دوشنبه هنگام اعلام جایزه در دسترس نبود.»
او توضیح داد که رامسدل و همسرش در سفر کمپینگ و پیادهروی در مناطق وحشی بودند. زمانی که برای تعمیر خودروی خود توقف کردند و تلفن همراهشان را روشن کردند، تازه پیامهای متعدد از کمیته نوبل را دیدند. پرلمن با لبخند افزود: «همسر رامسدل با فریاد شادی او را خبر کرد، اما او ابتدا فکر کرد خطری از سوی خرسهای گریزلی نزدیکشان در راه است!»
به گفته او، رامسدل از دریافت جایزه کاملاً غافلگیر شد و با شور و شعف خبر را پذیرفت. جالب اینکه، این نخستین بار نیست که تماس نوبل با برندگانش با حاشیه همراه میشود. باب دیلن در سال ۲۰۱۶ برای هفتهها به تماسهای کمیته پاسخ نداد و در سال ۲۰۱۱ نیز یکی از برندگان نوبل پزشکی پیش از اعلام رسمی درگذشته بود.
به نظر میرسد ماجرای امسال هم در تاریخ نوبل بهعنوان یکی از لحظات بهیادماندنی و انسانی این جایزه جاودانه شود.