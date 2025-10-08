En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برنده نوبل پزشکی میان خرس‌های گریزلی پیدا شد

ماجرای جالب تماس ناموفق کمیته نوبل با «فرد رامسدل»، یکی از برندگان نوبل پزشکی ۲۰۲۵، زمانی رسانه‌ای شد که مشخص شد او هنگام اعلام جایزه در دل طبیعت و میان خرس‌های گریزلی بوده و حتی تصور نمی‌کرد در میان برندگان بزرگ‌ترین افتخار علمی جهان باشد.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۳۹
| |
506 بازدید
برنده نوبل پزشکی میان خرس‌های گریزلی پیدا شد

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز، فرد رامسدل به همراه مری برانکو و شیمون ساکاگوچی موفق به کسب جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۵ شدند. تحقیقات این سه دانشمند درباره چگونگی عملکرد سیستم ایمنی بدن در محافظت از سلول‌های سالم، نقطه عطفی در فهم بیماری‌های خودایمنی به شمار می‌رود.

با این حال، تماس کمیته نوبل با رامسدل برای اعلام خبر این افتخار، به سادگی انجام نشد. توماس پرلمن، دبیرکل مجمع نوبل در مؤسسه کارولینسکا گفت: «تا صبح سه‌شنبه به وقت سوئد طول کشید تا بتوانیم با او صحبت کنیم. رامسدل روز دوشنبه هنگام اعلام جایزه در دسترس نبود.»

او توضیح داد که رامسدل و همسرش در سفر کمپینگ و پیاده‌روی در مناطق وحشی بودند. زمانی که برای تعمیر خودروی خود توقف کردند و تلفن همراهشان را روشن کردند، تازه پیام‌های متعدد از کمیته نوبل را دیدند. پرلمن با لبخند افزود: «همسر رامسدل با فریاد شادی او را خبر کرد، اما او ابتدا فکر کرد خطری از سوی خرس‌های گریزلی نزدیک‌شان در راه است!»

به گفته او، رامسدل از دریافت جایزه کاملاً غافلگیر شد و با شور و شعف خبر را پذیرفت. جالب اینکه، این نخستین بار نیست که تماس نوبل با برندگانش با حاشیه همراه می‌شود. باب دیلن در سال ۲۰۱۶ برای هفته‌ها به تماس‌های کمیته پاسخ نداد و در سال ۲۰۱۱ نیز یکی از برندگان نوبل پزشکی پیش از اعلام رسمی درگذشته بود.

به نظر می‌رسد ماجرای امسال هم در تاریخ نوبل به‌عنوان یکی از لحظات به‌یادماندنی و انسانی این جایزه جاودانه شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیستم ایمنی بدن نوبل پزشکی توماس پرلمن جایزه نوبل کمیته نوبل
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام برندگان نوبل پزشکی سال ۲۰۲۵
برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۵ معرفی شدند
شمارش معکوس برای نوبل ۲۰۲۵ آغاز شد!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۴ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005aoF
tabnak.ir/005aoF