En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اتحاد۶ رهبر اپوزیسیون اسرائیل برای سرنگونی کابینه نتانیاهو

اپوزیسیون رژیم صهیونیستی امروز (چهارشنبه) پس از نشستشان اعلام کردند که در مورد ساقط کردن کابینه بنیامین نتانیاهو و حمایت از طرح رئیس جمهور آمریکا در مورد غزه به توافق رسیدند.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۳۰
| |
5 بازدید
اتحاد۶ رهبر اپوزیسیون اسرائیل برای سرنگونی کابینه نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سایت عبری وای‌نت اعلام کرد که نشست روسای احزاب اپوزیسیون به بررسی هماهنگی گام‌ها جهت سرنگون کردن کابینه در کنفرانس زمستان آتی و تشکیل کابینه اصلاح پرداخت. همچنین زمانی برای نشست پیگیری مشخص شد. در این نشست یائیر لاپید، آویگدور لیبرمن، بنی گانتز، یائیر گولان، گادی آیزنکوت و نفتالی بنت حضور داشتند. این شش مقام در مورد تحکیم روابطشان و حمایت از طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن اسیران و پایان جنگ در غزه توافق کرده و در مورد گام‌ها جهت براندازی کابینه، هماهنگی‌هایی را به عمل آوردند.

 در همین راستا، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نشست با رهبران احزاب اپوزیسیون برای هماهنگی تلاش‌ها جهت سرنگونی کابینه رژیم صهیونیستی صورت گرفت. وی اظهار کرد که اسرائیل از بحران امنیتی، سیاسی و اقتصادی هولناکی رنج می‌برد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی سرنگونی کابینه نتانیاهو طرح ترامپ
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مذاکرات نهایی درباره غزه آغاز می‌شود
حماس با پذیرش مشروط آتش بس ترامپ و نتانیاهو را کیش کرد/ ابتکار عمل در منطقه دست انگلیس است نه آمریکا و اسرائیل
طرح ترامپ آرزوهای کابینه نتانیاهو را بر باد داد!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۹ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۴ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۱ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ao6
tabnak.ir/005ao6