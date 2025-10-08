اتحاد۶ رهبر اپوزیسیون اسرائیل برای سرنگونی کابینه نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سایت عبری وای‌نت اعلام کرد که نشست روسای احزاب اپوزیسیون به بررسی هماهنگی گام‌ها جهت سرنگون کردن کابینه در کنفرانس زمستان آتی و تشکیل کابینه اصلاح پرداخت. همچنین زمانی برای نشست پیگیری مشخص شد. در این نشست یائیر لاپید، آویگدور لیبرمن، بنی گانتز، یائیر گولان، گادی آیزنکوت و نفتالی بنت حضور داشتند. این شش مقام در مورد تحکیم روابطشان و حمایت از طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای بازگرداندن اسیران و پایان جنگ در غزه توافق کرده و در مورد گام‌ها جهت براندازی کابینه، هماهنگی‌هایی را به عمل آوردند.

در همین راستا، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نشست با رهبران احزاب اپوزیسیون برای هماهنگی تلاش‌ها جهت سرنگونی کابینه رژیم صهیونیستی صورت گرفت. وی اظهار کرد که اسرائیل از بحران امنیتی، سیاسی و اقتصادی هولناکی رنج می‌برد.