هشدار مسکو به آمریکا در صورت انجام آزمایش هسته‌ای

معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که در صورت انجام شدن یک آزمایش هسته‌ای از سوی آمریکا، مسکو نیز همین کار را انجام خواهد داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز (چهارشنبه) با اشاره به این که آمریکا اخیرا در تلاش بوده است زیرساخت‌های آزمایش هسته‌ای خود را آماده کند، گفت که در صورت انجام شدن آزمایش هسته‌ای از سوی آمریکا، مسکو نیز فورا همین کار را خواهد کرد.

خبرگزاری ریانووستی با انتشار این مطلب گزارش داد: «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه طی روز‌های گذشته گفته بود اگر یکی از قدرت‌های هسته‌ای آزمایش هسته‌ای انجام دهد، مسکو نیز همین کار را انجام خواهد داد.

به گفته رئیس‌جمهور روسیه، این کشور نشانه‌هایی به دست آورده است که یک کشور در حال آماده شدن برای چنین آزمایش‌هایی بوده‌است، اگرچه مشخصا به نام کشور مذکور اشاره‌ای نکرد.

