ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۳۱۲۲
بازدید: ۹۸۶

عکس: مرگ در حیاط خانه: کودکان قربانی آتش رژیم صهیونیستی

شمار کودکان فلسطینی جان‌باخته در سال جاری میلادی به طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پسران و دختران خردسالی در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی، نه در میدان جنگ، بلکه هنگام بازی در محله‌ها، قدم زدن در خیابان‌ها یا در پناه خانه‌هایشان، هدف آتش نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته و جان باخته‌اند.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل کودکان غزه فلسطین رژیم کودک کش
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
