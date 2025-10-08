عکس: مرگ در حیاط خانه: کودکان قربانی آتش رژیم صهیونیستی
شمار کودکان فلسطینی جانباخته در سال جاری میلادی به طور نگرانکنندهای افزایش یافته است. گزارشها حاکی از آن است که پسران و دختران خردسالی در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی، نه در میدان جنگ، بلکه هنگام بازی در محلهها، قدم زدن در خیابانها یا در پناه خانههایشان، هدف آتش نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته و جان باختهاند.
کودکان غزه فلسطین رژیم کودک کش
