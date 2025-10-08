یک رسانه یونانی در گزارشی به بررسی وضعیت مهدی طارمی در تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و نسبت به عملکرد او در دیدار‌های اخیر انتقاد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر و به نقل از سایت «thrylos ۲۴» یونان، مهدی طارمی در دیدار‌های اخیر تیم فوتبال المپیاکوس به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد، اما نتوانست اثری از خود به جا بگذارد و عملکردش تقریباً نزدیک به صفر بود و عملکرد‌های اخیر المپیاکوس باعث نگرانی‌هایی درباره کارایی طارمی شده است.

مهاجم ایرانی در دیدار مقابل آرسنال در لندن و همچنین در بازی حساس برابر پائوک به عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان شد، اما نتوانست کمکی مؤثر به تیمش کند. او در بازی لندن در دقیقه ۶۲ و در دیدار با پائوک در دقیقه ۷۷ وارد زمین شد و حضورش در هر دو مسابقه تقریباً نامحسوس بود.

انتظار نمی‌رود هر بازیکنی که به عنوان یار تعویضی وارد زمین می‌شود بلافاصله گل بزند یا پاس گل بدهد، اما انتظار می‌رود که بتواند به ریتم تیم و روند هجومی آن کمک کند.

در دو بازی اخیر طارمی نتوانسته چهره تیم المپیاکوس را تغییر دهد؛ موضوعی که به‌ویژه در دقایقی که تیم به طراوت و انرژی تازه نیاز داشت مشهود بود.

نگرانی درباره مهاجم ایرانی این است که در لحظات حساس، زمانی که تیم نیاز به تحرک و انگیزه از نیمکت دارد، او هنوز نتوانسته پاسخ‌گوی این انتظار باشد. اکنون باید راهی پیدا کند تا با انرژی بیشتری وارد زمین شود و در جریان بازی نقش پررنگ‌تری داشته باشد؛ چه در کارسازی حملات و چه در ایجاد موقعیت‌های نهایی.

دیدار‌های آینده برای طارمی بسیار مهم خواهند بود؛ او باید نشان دهد که می‌تواند به عنوان بازیکنی تأثیرگذار از روی نیمکت، روند بازی را تغییر دهد و تیمش را از نبود گزینه‌های هجومی نجات دهد.