تابناک گزارش می‌دهد؛

تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟

به دنبال تحریم‌های جدید آمریکا، اتحادیه اروپا نیز به تبعیت از او تحریم‌های جدیدی بر تجارت فلزات از جمله فولاد و آلومینیوم وضع کرد که دورنمای صادرات فولاد ایران را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد.
بر اساس تصمیم منتشرشده در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، محدودیت‌های جدیدی بر تجارت فلزات از جمله فولاد، آلومینیوم و گرافیت علیه ایران وضع شده است که فروش، انتقال و واردات این فلزات میان ایران و کشور‌های اروپایی را به‌طور کامل ممنوع می‌کند این درحالی است که وزارت صمت براین باور است که این تصمیم تاثیری بر بازار فولاد کشور ندارد، اما واقعیت چیز دیگری است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اتحادیه اروپا بار دیگر صادرات فولاد و فلزات ایران را تحریم کرد؛ این درحالی است که محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی درواکنش به این مساله اعلام کرد که تحریم‌های تازه اروپا تأثیر واقعی روی بازار فولاد ایران ندارد و صادرات فولاد به کشور‌های همسایه و منطقه انجام می‌شود و محدودیت اروپایی‌ها نمی‌تواند تجارت با مشتریان سنتی ایران را متوقف کند. 

اظهارات مفتح درحالی مطرح می‌شود که شاید درنگاه اول صادرات فولاد ایران به اتحادیه اروپا به نسبت کل صادرات فولاد کشور سهم ناچیزی (کمتر از نیم درصد یا حدود ۵ درصد کل صادرات فولاد) باشد، اما اثرات این تحریم‌های جدید می‌تواند روند تجارت را دچار اختلال کرده و به طور غیرمستقیم صادرات فولاد را کاهش دهد.

خصوصا آنکه اعمال این محدودیت‌ها بر معاملات مالی، بیمه و خدمات کارگزاری مرتبط با این فلزات، ممکن است بر همکاری شرکت‌های غیراروپایی که با اروپا مراوده تجاری دارند و همچنین بر کشور‌های واسطه در منطقه تأثیر گذاشته و تجارت را سخت‌تر از قبل کند.

همچنین اگرچه ضربه فوری تحریم‌ها محدود تلقی شود، اما اثرات زنجیره‌ای و روانی این محدودیت‌ها به نوسانات شدید در بازار بورس کالا و قیمت این محصولات در داخل و خارج منتج خواهد شد و درادامه اعمال محدودیت بر تأمین مالی، بیمه، خدمات کارگزاری و کمک‌های فنی، هزینه‌های تجارت و تولید را برای شرکت‌های ایرانی افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد این تحریم‌ها مسیر تجارت منطقه‌ای را نیز با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند، به ویژه کشور‌هایی که با آمریکا و اروپا مراودات تجاری گسترده‌ای دارند مانند ترکیه، عراق و کشور‌های آسیای شرقی که پیش بینی می‌شود با اعمال این تحریم‌های جدید از همکاری با ایران خودداری کنند.

گذشته از آن به نظر می‌رسد دامنه تحریم‌ها فراتر از تجارت فیزیکی است و شامل تأمین مالی، بیمه و خدمات فنی نیز می‌شود که می‌تواند روند کلی تجارت بین‌المللی برای صنعت فولاد ایران را دشوارتر سازد.

به گزارش تابناک، در حالی که مسئولان وزارت صمت براین باورند که تحریم‌های اعمالی جدید از سوی اتحادیه اروپا تأثیر واقعی و مستقیمی بر حجم صادرات فولاد ایران نخواهد داشت و مشتریان منطقه‌ای کماکان خریدار فولاد ایران خواهند بود، اما به نظر می‌رسد پیامد‌های غیرمستقیم بر روند تجارت و اختلال در زنجیره‌های تأمین و مالی منطقه اثرات خود را بگذارد که لازم است هرچه زودتر راهکاری برای آن اندیشیده شود درغیراین صورت منبع درآمدی کشور کاهش قابل توجهی خواهد کرد.

ممنوعیت صادرات فولاد صادرات فولاد و فلزات ایران وزارت صمت حجم صادرات فولاد ایران
