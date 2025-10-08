کنایه مدیر استقلال به حادثه بازیکن خارجی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بیژن طاهری، مدیر تیم فوتبال استقلال درباره خداحافظی ریکاردو ساپینتو با بازیکنان استقلال بعد از بازی را چادرملو گفت: من بعد از مصاحبه با شما [خبرنگاران]خداحافظی می‌کنم و بعد از رفتن ساپینتو هم او با بازیکنان خداحافظی کرد. ساپینتو به بازیکنان گفت See you soon. تمرینات ما از روز جمعه آغاز می‌شود. بعد از بازی هم به شما گفتم ساپینتو به کارش ادامه می‌دهد. تاجرنیا و هیات مدیره از او حمایت خواهند کرد.

مدیر تیم استقلال همچنین درباره تمرین اضافی آقاسی و حضور جداگانه رامین رضاییان در ورزشگاه بیان کرد: شاید عارف آقاسی حس کرده تمریناتش کم است و خواسته اضافه در پارک تمرین کند. هیچ بازیکنی با ماشین شخصی به ورزشگاه نمی‌آید. شاید پسرخاله بازیکن ماشینش را به ورزشگاه آورده باشد. وقتی بازی تمام می‌شود بازیکن در اختیار خودش است. نکند می‌خواهید تصادف بازیکن پرتغالی را هم به گردن من بیندازید. وقتی خانه بازیکن شرق است او را به غرب تهران بیاورم؟

وی در پایان گفت: هنوز چیزی در مورد مکان داربی به ما اعلام نشده است. یک خبرگزاری پیشنهاد کرد که داربی کجا باشد همه آن خبر را کار کردند. کیفیت زمین برای ما مهم است نه محل آن. اگر آنها ورزشگاه پارس شیراز را انتخاب کنند ما مشکلی نداریم.