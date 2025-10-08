عکس: تمرین تیم ملی فوتبال

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از سفر به روسیه، روزسه‌شنبه در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال برگزار شد. در این تمرین تمام بازیکنان، غیر از محمد محبی حاضر بودند. مهدی طارمی نیز در تمرینات گروهی تیم ملی شرکت کرد. شاگردان قلعه‌نویی روز چهار شنبه برای رویارویی تیم ملی روسیه عازم این کشور خواهند شد. این دیدار دوستانه روز جمعه برگزار می‌شود.