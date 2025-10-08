برندگان نوبل شیمی ۲۰۲۵ معرفی شدند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرهنگستان علوم پادشاهی سوئد به عنوان کمیته معرفیکننده مهمترین جایزه علمی دنیا از اسامی برندگان نوبل شیمی سال ۲۰۲۵ پرده برداشت.
این کمیته، سوسومو کیتاگاوا، ریچارد رابسون و عمر یاغی را بابت تلاشهایشان برای توسعه چارچوبهای فلزی-آلی، لایق دریافت جایزه نوبل شیمی دانست.
سوسومو کیتاگاوا (Susumu Kitagawa)، ریچارد رابسون (Richard Robson) و عمرام. یاغی (Omar M. Yaghi) به دلیل توسعه نوع جدیدی از معماری مولکولی، جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۲۵ را دریافت کردند.
کیتاگاوا نشان داد که گازها میتوانند به داخل و خارج سازهها جریان یابند و پیشبینی کرد که میتوان چارچوبهای فلزی-آلی (MOF) را انعطافپذیر کرد.
ریچارد رابسون در سال ۱۹۸۹، استفاده از خواص ذاتی اتمها را به روشی جدید آزمایش کرد. وی یونهای مس با بار مثبت را با یک مولکول چهار بازویی ترکیب کرد. این مولکول دارای یک گروه شیمیایی بود که در انتهای هر بازو به یونهای مس جذب میشد. وقتی آنها با هم ترکیب شدند، به هم متصل شدند و یک کریستال منظم و جادار تشکیل دادند. این کریستال مانند الماسی بود که پر از حفرههای بیشمار بود.
عمر یاغی نیز یک چارچوب فلزی-آلی (MOF) بسیار پایدار ایجاد کرد و نشان داد که میتوان آن را با استفاده از طراحی منطقی اصلاح کرد و به آن خواص جدید و مطلوب بخشید.
این صد و هفدهمین اعطای جایزه نوبل شیمی بود که تاکنون ۱۹۵ نفر موفق به کسب این جایزه شده بودند.