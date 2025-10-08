En
ماجرای عجیب دزدی که از دفتررهبری استفتاء کرد

دفتر رهبر معظم انقلاب به سؤال شخصی درباره تعیین تکلیف و پرداخت رد مظالم درباره اموال سرقتی که صاحبان آنها را نمی‌توان پیدا کرد، پاسخ دادند.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۰۲
| |
1444 بازدید
|
۳

دفتر رهبر معظم انقلاب به سؤال شخصی درباره تعیین تکلیف و پرداخت رد مظالم درباره اموال سرقتی که صاحبان آنها را نمی‌توان پیدا کرد، پاسخ دادند.

به گزارش تابناک؛ شخصی سال‌ها قبل، اموال مردم را برمی‌داشته و به قیمتی پایین می‌فروخته است و اکنون نمی‌تواند صاحبانش را پیدا کند؛ آیا به قیمت آن زمان، رد مظالم بپردازد یا به قیمت امروز؟ این سؤال اخیراً با دفتر رهبر معظم انقلاب مطرح شده است.

دفتر رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این شخص فرمودند که «اموال مثلی (مانند برنج و حبوبات)، به قیمت روز و اموال قیمی مثل موبایل، به قیمت روزی که فروخته با کاهش ارزش آن، محاسبه شده و پرداخت شود؛ لازم به ذکر است که ملاک برای قیمت گذاری، قیمت متعارف است نه قیمتی که در اثر دزدی بودن به ارزش کمتری فروخته است.»

پیش از این هم رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتائی در زمینه رد مظالم مبنی بر اینکه «مقداری بدهی بر عهده دارم که به هیچ عنوان مقدار بدهی و مالک آنها را نمی‌شناسم. آیا اجازه هست که به فقیر بدهم؟ تا چه مقدار می‌توان به فقیر داد؟» فرموده بودند که «اگر دسترسی به مالک مال ندارید جایز است خودتان آن را به فقیر متدین و عفیف بدهید هر چند احتیاط مستحب آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرید. درباره مقدار بدهی در فرض سؤال به مقدار حداقلی که یقین دارید بدهی بر عهده شما است و باید صدقه بدهید، مثلاً اگر بین ۱۰۰۰ تومان و ۲۰۰۰ تومان تردید دارید، همان مقدار کمتر، کفایت می‌کند.»

به طور کلی رد مظالم برای اموال و بدهی‌هایی است که شخص از روی ظلم از دیگران گرفته یا ضایع کرده و به آنها نپرداخته و حکم شرعی آن این است که چنانچه صاحب آن را بشناسد باید به او برگرداند و اگر نمی‌شناسد یا از پیدا کردن او مأیوس است به فقیر متدین صدقه بدهد و برای این کار بنابر احتیاط باید از مرجع تقلید اجازه بگیرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
3
پاسخ
ببین اقا دزده اگه گوشی منو سال 91 تو بی.ار تی ازادی انقلاب محدوده میدان فردوسی تو دزدیدی بیار بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
0
پاسخ
اگر گوشی پسر من رادرمحدوده اتوبان اهنگ دانشکده فنی ومهندسی تهران جنوب دزدیدی خدا ازت نگذره ما راضی نیستیم پولش هم درد بشه به جونت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
0
پاسخ
خداهمه را هدایت کند خصوصا کسانی که هزار میلیاردی می دزدند
الی گشت
