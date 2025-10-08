به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ رئیس سابق سازمان تعلیم‌وتربیت می‌گوید؛ ما آمار‌های خود وزارت‌خانه و گزارشی که مرکز راهبردی ریاست‌جمهوری منتشر کرده را داریم که می‌گوید در کلاس اول ابتدایی، ۳ تا ۴ درصد دانش‌آموزان در میانگین کشور مردود می‌شوند.

همتی فر، رئیس سابق سازمان تعلیم وتربیت و هیئت علمی دانشگاه فردوس در خصوص صحبت‌های وزیر آموزش وپرورش میگوید: پرسش اصلی که مطرح شد و دغدغه‌ای که وجود داشت، وضعیت علمی دانشآموزان یا به معنای دیگر، کیفیت آموزشی آنان اســت. با چه شاخصی می‌توانیم بگوییم آموزش وپرورش از لحاظ آموزشی وضع دانش آموزانش افت کرده یا رشـد داشته یا در مسیر رشد است؟ به نظر می‌رسد در مباحثی که توسط برخی افراد مطرح شد ابهام وجود دارد و اگر هم بخواهیم دقیقتر بررسی کنیم، سخنان جناب وزیر ابعاد دیگری مطرح شد که تصویر کاملتری به ما ً ما ً گزینش شده یا منتخب، بلکه با شاخص کامل. مثال می‌دهد؛ نه با داده‌های مثال ً در مجموع، یعنی در ارزیابی آماری، ارائه نکردیم. درحالیکه دوره ابتدایی را اساسا دوره بسیار مهمی است؛ آموزش پایه آنجا اتفاق می‌افتد، اما توصیف ها، ارزش‌های توصیفی هستند. سؤال این است که درباره مردودی‌ها نمی‌توانیم گزارش داشته باشیم؟ ما آمار‌های خود وزارتخانه و گزارشی که مرکز راهبردی ریاست جمهوری منتشر کرده را داریم که می‌گوید در کلاس اول ابتدایی، ۳ تا ۴ درصد دانش آموزان در میانگین کشور ً در این سال‌ها عدد ثابتی بوده و هیچوقت مردود می‌شوند. پایه مهمی است که تقریبا به عنوان شاخص در نظر گرفته نشده است. وضع پایه‌های بعدی هم چندان بهتر نیست.