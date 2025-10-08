En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنجال جدید:گلایه‌های ابوطالبی از تیم مذاکره‌کننده

حمید ابوطالبی گفت: در وزارت خارجه هم هیچ چیز تکان نمی‌خورد؛ و وزیرش آسوده و بی‌دغدغه، در مراسم بزرگداشت پیشکسوت تیم فوتبال حاضر می‌شود تا دینِ خود را بپردازد. «سرگرمی جای سرنوشت». چراکه سیاست خارجی این روزها، نه پشت میز دیپلماسی، که در سالن فوتبال برگزار می‌شود و در این میان، به‌جای پیگیری حقوق ملت، تنها ترانه‌ای از دور، از عالم فوتبال شنیده می‌شود: «تنهام گذاشتی رفتی، …»
کد خبر: ۱۳۳۳۰۷۷
| |
1013 بازدید
|
۳

جنجال جدید:گلایه‌های ابوطالبی از تیم مذاکره‌کننده

به گزارش تابناک؛ حمید ابوطالبی دیپلمات پیشکسوت و معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در دوره روحانی در یادداشتی در حساب کاربری توئیتر خود با عنوان «دیپلماسی در سکوت و ناکارآمدی؛ سرگرمی جای سرنوشت ملی» نوشت: امروز هفتم اکتبر است؛ روزی که دوسال پیش، جهان از خواب آرام خود پرید و خاورمیانه دوباره به آتش کشیده شد، روزی که پس از دو سال، دوباره در حال نوشتن سرنوشت منطقه هستند، اما در تهران، اکنون همه‌چیز آرام است؛ بیانیه‌ها تکرار می‌شوند، و محکوم کردن‌ها ادامه دارد و در اتاق‌های سرد دیپلماسی نیز تنها صدای سکوت شنیده می‌شود. 

به‌زودی هجدهم اکتبر نیز فرا خواهد رسید؛ روزی که برجام، آن آخرین نشانه‌ی دیپلماسی، رسماً به تاریخ می‌پیوندد، روزی که با آن شاید مفهوم «گفت‌وگو» نیز در این سرزمین دفن شود و عجیب ماهی است، ماه اکتبر. 

زمان می‌گذرد، تقویم تاریخ ورق می‌خورد، سخنگوی وزارت خارجه با آرامش می‌گوید: «در این مرحله برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا نداریم، در حال حاضر هیچ بازرسی از سوی آژانس در ایران نیست؛ تفاهم قاهره دیگر کارایی ندارد و قابل اجرا نیست؛ فعلاً برنامه‌ای برای مذاکره با اروپا نداریم». 

مدتی است که منطقه هم در تب‌وتاب شکل دادن آینده‌ای تازه است؛ همه در تماس، رایزنی و گفت‌وگو هستند و دولت‌ها در پی بازتعریف نظم آینده و نقش‌آفرینی در امنیت خود و منطقه‌اند. ملت‌های غربی نیز به خیابان‌ها آمده‌اند تا در تعیین سرنوشت فلسطین نقش بیافرینند و همه چیز در زیر پوست دیپلماسی در تحول است. 

ایران کجای این جهانِ در تب و تاب ایستاده است؟ وقتی وزارت خارجه، در تهران، تنها طی بیانیه‌ای اعلام می‌کند: «هرگونه تصمیم‌گیری درباره طرح صلح ترامپ در صلاحیت مردم و مقاومت فلسطین است!» و در همین حال، ترامپ با اعتماد به نفس می‌گوید که «نشانه‌های قوی» از تمایل ایران به توافق غزه دارد؛ نشانه‌هایی که البته هیچ تعهد رسمی یا اطمینان کامل نیستند، هیچ بهره‌ای جز سکوت برای ما ندارند، و تنها می‌توانند طنزی تلخ برای چشم‌انداز دیپلماسی ما باشند. 

در گوشه‌ای دیگر، پرونده کرسنت در ایران همچنان در جریان است اما این شرکت نه‌تنها ساختمان وزارت نفت ایران در لندن را مصادره کرده، بلکه میلیاردها دلار از منابع شرکت ملی نفت را نیز به تاراج برده است. 
تبلیغات

هیچ‌کس نمی‌پرسد، چرا؟ هیچ‌کس غم سرنوشت این مردم و اموال‌شان را نمی‌خورد. 

در وزارت خارجه هم هیچ چیز تکان نمی‌خورد؛ و وزیرش آسوده و بی‌دغدغه، در مراسم بزرگداشت پیشکسوت تیم فوتبال حاضر می‌شود تا دینِ خود را بپردازد. «سرگرمی جای سرنوشت». چراکه سیاست خارجی این روزها، نه پشت میز دیپلماسی، که در سالن فوتبال برگزار می‌شود و در این میان، به‌جای پیگیری حقوق ملت، تنها ترانه‌ای از دور، از عالم فوتبال شنیده می‌شود: «تنهام گذاشتی رفتی، …» 

عجب دولتی است این دولت. 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمید ابوطالبی معاون معاون رئیس جمهور عباس عراقچی وزارت خارجه مذاکره آژانس قاهره
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عراقچی: به نیت آمریکا تردید داریم
وزارت خارجه در حال بررسی درخواست آمریکایی‌ها برای ادامه مذاکرات است
احیای برجام نه ممکن است، نه به صلاح
عراقچی: تا ادامه تجاوزات، مذاکره با آمریکا منتفی است
تحولات منطقه روابط تهران-قاهره را تقویت کرده است
ایران تاکنون میان کدام کشورها میانجگری کرده است؟
تحلیل متکی درباره توافق قاهره
کیهان: فریب آژانس را نخورید
بازدید وزیر امور خارجه از محل ساختمان کتابخانه تخصصی وزارت خارجه
عراقچی به زودی به قاهره می رود
مذاکره ایران و آمریکا در اسلو؛ سکوت تهران معنایی دارد؟
عراقچی: ایران چگونه به میز مذاکره‌ای برگردد که اسرائیل و آمریکا نابودش کرده‌اند؟
عراقچی: غنی‌سازی حق ماست، کوتاه نمی‌آییم!
عراقچی:‌ هنوز خبری از مذاکرات نیست
غریب آبادی گزینه عراقچی برای معاونت بین الملل وزارت خارجه 
باید مذاکرات جدیدی شکل بگیرد /حمایت از مردم فلسطین ، لبنان و یمن در سیاست های دولت است
مذاکره‌ای در بحث موشکی نداشتیم و مسأله موشکی خط قرمز ماست / اروپایی‌ها کاملا می‌فهمند بدون برجام منطقه امن‌تر نخواهد بود / آمریکا با خروج یکجانبه از برجام، از استفاده از بند 37 برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل محروم شد
هاشمی: ملت پشتیبان مذاکره کنندگان است
عراقچی لایق سکانداری وزارت امورخارجه است/ در آستانه انتخابات آمریکا جناحی برخورد نکنیم
موسوی: ایران آماده گفت‌وگو با کشور‌های منطقه است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
علی ایمانزاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
7
پاسخ
نگفتند اگر ایشان بودند چه کاری میکردند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
ایشون در دوره روحانی کارهاشون رو کردند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
0
پاسخ
دولت روحانی با برجام چکار کرد؟؟ مذاکرات بیست سال به بمباران و اسنپ بک انجامید؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۵ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۱ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۱ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۰ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005anF
tabnak.ir/005anF