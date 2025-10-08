به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در بامداد امروز (۱۶ مهرماه) انبار کارخانه تولید لبنیات و بستنی میهن واقع در شهرستان اسلامشهر استان تهران دچار آتشسوزی شد. خوشبختانه، این رویداد هیچ تلفات جانی نداشته و تمامی کارگران این مجموعه در سلامت کامل هستند.
پس از وقوع این حادثه و حضور تیمهای امداد و نجات در محل، کارشناسان اعلام کردند که دلیل این آتشسوزی، دپوی غیر استاندارد پالتهای چوبی در انبار بوده است. به نظر میرسد این دپو اصول ایمنی لازم را رعایت نکرده و همین موضوع عامل آغاز حریق شده، اما علت دقیقتر آتشسوزی همچنان در حال بررسی است.
این حادثه خساراتی به انبار وارد کرده، اما تیمهای متخصص و امداد به سرعت موفق به مهار آتش شدند و هیچ آسیبی به نیروهای انسانی حاضر در کارخانه گزارش نشده است.