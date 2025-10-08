En
میهن در محاصره شعله‌ها

آتش‌سوزی بامداد امروز در انبار کارخانه لبنیات و بستنی میهن اسلامشهر تهران بدون تلفات جانی مهار شد؛ دپوی غیراصولی پالت‌های چوبی علت وقوع این حادثه اعلام شده است.
میهن در محاصره شعله‌ها

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ در بامداد امروز (۱۶ مهرماه) انبار کارخانه تولید لبنیات و بستنی میهن واقع در شهرستان اسلامشهر استان تهران دچار آتش‌سوزی شد. خوشبختانه، این رویداد هیچ تلفات جانی نداشته و تمامی کارگران این مجموعه در سلامت کامل هستند.

پس از وقوع این حادثه و حضور تیم‌های امداد و نجات در محل، کارشناسان اعلام کردند که دلیل این آتش‌سوزی، دپوی غیر استاندارد پالت‌های چوبی در انبار بوده است. به نظر می‌رسد این دپو اصول ایمنی لازم را رعایت نکرده و همین موضوع عامل آغاز حریق شده، اما علت دقیق‌تر آتش‌سوزی همچنان در حال بررسی است.

این حادثه خساراتی به انبار وارد کرده، اما تیم‌های متخصص و امداد به سرعت موفق به مهار آتش شدند و هیچ آسیبی به نیرو‌های انسانی حاضر در کارخانه گزارش نشده است.

