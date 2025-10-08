رئیس پلیس اماکن تهران از رصد نامحسوس این پلیس در کافه و رستوران‌های پایتخت و برخورد با اقدامات مغایر با قوانین و شئونات اسلامی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ علی رفیعی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره نحوه رصد و برخورد با رستوران‌ها و کافه‌هایی که در آن سرو مشروب انجام می‌شود و اقدامات مغایر با قوانین و شئونات اسلامی انجام می‌شود، اظهار کرد: علاوه بر اقدامات میدانی مأموران پلیس، منابع نامحسوسی نیز فعالیت دارند که در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا اقدام مغایر با قوانین و شئونات، موضوع را فوراً به پلیس نظارت عمومی اطلاع می‌دهند.

وی افزود: پلیس در این زمینه با حساسیت و دقت بالا عمل می‌کند و برخورد‌ها فراتر از آن چیزی است که در ذهن عموم مردم تصور می‌شود. مأموران ما به محض دریافت گزارش یا مشاهده مستقیم تخلف، نسبت به بررسی و اقدام قانونی فوری مبادرت می‌ورزند.

رفیعی تأکید کرد: برگزاری هر نوع برنامه عمومی از جمله کنسرت‌ها، جشن‌ها و مراسم فرهنگی باید با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی و حفظ شئونات اسلامی انجام شود و در صورت بروز تخلف، برگزارکنندگان پاسخگو خواهند بود.