En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رصد نامحسوس کافه و رستوران‌ها

رئیس پلیس اماکن تهران از رصد نامحسوس این پلیس در کافه و رستوران‌های پایتخت و برخورد با اقدامات مغایر با قوانین و شئونات اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۷۳
| |
832 بازدید

رصد نامحسوس کافه و کنسرت‌ها

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ علی رفیعی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره نحوه رصد و برخورد با رستوران‌ها و کافه‌هایی که در آن سرو مشروب انجام می‌شود و اقدامات مغایر با قوانین و شئونات اسلامی انجام می‌شود، اظهار کرد: علاوه بر اقدامات میدانی مأموران پلیس، منابع نامحسوسی نیز فعالیت دارند که در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا اقدام مغایر با قوانین و شئونات، موضوع را فوراً به پلیس نظارت عمومی اطلاع می‌دهند.

وی افزود: پلیس در این زمینه با حساسیت و دقت بالا عمل می‌کند و برخورد‌ها فراتر از آن چیزی است که در ذهن عموم مردم تصور می‌شود. مأموران ما به محض دریافت گزارش یا مشاهده مستقیم تخلف، نسبت به بررسی و اقدام قانونی فوری مبادرت می‌ورزند.

رفیعی تأکید کرد: برگزاری هر نوع برنامه عمومی از جمله کنسرت‌ها، جشن‌ها و مراسم فرهنگی باید با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی و حفظ شئونات اسلامی انجام شود و در صورت بروز تخلف، برگزارکنندگان پاسخگو خواهند بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اقدام قانونی رستوران ها کافه‌ها سرو مشروب شئونات اسلامی
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرو علنی مشروبات الکلی در رستوران‌های تهران!
تعطیلی یک کافه دیگر به دلیل سرو مشروب
تصاویر رقص تانگو و عرق خوری در یک رستوران
پلمب کافه‌ به‌دلیل سرو مشروب و رقص
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فوری/ترامپ: ایران سیگنال بسیار قوی فرستاد
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سرنوشت طلا تا یک سال آینده پیش‌بینی شد
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۶ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۷ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۹۵ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۹۱ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۱ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۷ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۰ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۵۴ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۳ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۵۲ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005anB
tabnak.ir/005anB