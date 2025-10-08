نسبت فاطمه مهاجرانی با عطاءالله مهاجرانی چیست؟

هر بار که خبری از سخنگوی دولت منتشر میشود برخی از کاربران و مخاطبان میپرسند فاطمۀ مهاجرانی چه نسبتی با عطاء الله مهاجرانی دارد. چون این پرسش تکرار شونده است پاسخ موردی همه را دربر نمیگیرد و اگرچه پس از انتصاب خانم مهاجرانی هم گفته شده بود، اما جا دارد اینجا هم ذکر شود:
به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ خانم فاطمۀ مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان زادۀ مهاجران اراک است و سید عطاءالله مهاجرانی سخنگوی دولت سید محمد خاتمی در اواخر دهۀ ۷۰ هم زادۀ همین مهاجران اراک و در آغاز جلسۀ رأی اعتماد در سال ۷۶ نیز به آن اشاره کرد و همین اشتراک احتمال نسبت خانوادگی را با توجه به جغرافیای محدود بالاتر میبرد.
عطاء مهاجرانی و فاطمۀ مهاجرانی طبعا به دو نسل تعلق دارند و هم نسل نیستند. یکی متولد اواسط دهه ۳۰ است و دیگری اواخر دهۀ ۴۰. با این وصف این پرسش برای خیلیها ایجاد شده که این دو چه نسبتی دارند؟
خانم مهاجرانی نه به صورت رسمی که در حاشیه از نسبت دور پدرانشان گفته، اما آقای مهاجرانی صریح پاسخ داده که در نوع خود قابل تأمل است: ایشان، دخترِ پسر عموی ناتنیِ پسر عمۀ ناتنیِ پدرم هستند! (از آن نسبتها که با یک بار خواندن متوجه نمیشویم!)