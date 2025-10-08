هیأتی از وزارت علوم به همدان اعزام شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، از اعزام هیأت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همدان برای بررسی موارد مطرح شده دانشجویی اخیر خبر داد.

حمزه امرایی با بیان این‌که هیات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همدان اعزام شده است، تصریح کرد: نتیجه بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی استانداری همدان در شامگاه سه‌شنبه ۱۵ مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، اظهار کرد: با توجه به موارد مطرح شده اخیر در رابطه با مباحث دانشجویی و پیرو درخواست استاندار همدان و دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، هیاتی از وزارت مذکور برای بررسی و انجام اقدامات قانونی به استان همدان اعزام شدند و نتایج بررسی‌ها و اقدامات متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پیش از این با انتشار برخی ادعا‌ها در فضای مجازی درباره رفتار غیراخلاقی برخی دانشجویان خارجی دانشگاه بوعلی سینای همدان، تعدادی از دانشجویان و شهروندان همدانی روز دوشنبه ۱۴ مهر، مقابل در اصلی این دانشگاه تجمع کرده بودند.