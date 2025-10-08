کارگران قزوینی در زیرزمین خفه شدند

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، حادثه‌ای دلخراش در روز گذشته، برابر با ۱۵ مهر ماه، در روستای چرش‌دره از توابع الموت غربی استان قزوین رخ داده است. این حادثه حوالی ساعت ۱۸:۲۲ بعدازظهر به وقوع پیوست و منجر به مرگ و مصدومیت چند کارگر شد.

در این حادثه، یکی از کارگران که برای حفر چاه به داخل آن رفته بود، به دلیل استشمام گاز‌های سمی دچار گازگرفتگی شد. پس از وقوع این اتفاق، سه کارگر دیگر که از اهالی محلی بودند، برای نجات جان وی وارد عمل شدند. اما متأسفانه، آنها نیز پس از وارد شدن به چاه، به دلیل استنشاق گاز‌های خطرناک بیهوش شده و جان خود را از دست دادند.

تلاش نیرو‌های امدادی

بر اساس گزارش‌ها، نیرو‌های امدادی پس از چند ساعت عملیات موفق شدند اجساد سه کارگر جوان با سنین حدود ۲۷، ۴۲ و ۵۰ سال را از عمق چاه به بیرون منتقل کنند. همچنین یک کارگر مصدوم که در این حادثه دچار آسیب شده بود، به سرعت به بیمارستان انتقال داده شد.

پایان تلخ

این حادثه تلخ بار دیگر اهمیت رعایت اصول ایمنی در مشاغل پرخطر، مانند حفر چاه را یادآور می‌شود. لازم است اقدامات پیشگیرانه و تجهیزات ایمن برای کاهش خطرات این چنینی مورد توجه قرار گیرد.