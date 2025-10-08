En
ترخیص خودروهای توقیفی با جریمه بالای ۵ میلیون

رئیس اجرائیات پلیس راهور فراجا با اشاره به آغاز رسمی سامانه رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جرایم رانندگی همزمان با هفته فراجا گفت: این طرح که از سه‌شنبه ۱۵ مهر به‌صورت رسمی افتتاح شده، محدودیت زمانی ندارد و در کنار آن، طرح ترخیص خودروهای توقیفی دارای خلافی بیش از پنج میلیون تومان نیز در سراسر کشور در حال اجراست.
ترخیص خودروهای توقیفی با جریمه بالای ۵ میلیون

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ جلیل جمشیدی‌راد ، با اشاره به آغاز رسمی طرح رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جرایم رانندگی اظهار کرد: این طرح که از شنبه ۱۲ مهر به صورت آزمایشی آغاز شد محدودیت زمانی ندارد و به‌صورت مستمر اصلاح، بهبود و ارتقا می‌یابد. هدف ما تسهیل خدمات برای مردم و حذف مراجعات حضوری است.

وی در توضیح فرآیند استفاده از این سامانه گفت: مردم می‌توانند با ورود به سامانه سخا – سامانه خدمات الکترونیک فراجا – با استفاده از کد ملی و شماره موبایلی که به نام خودشان است ثبت‌نام کنند. پس از ورود، مالک می‌تواند تمام پلاک‌های تحت مالکیتش را مشاهده کرده و در بخش رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلف مورد اعتراض را انتخاب و با ذکر دلیل و بارگذاری مستندات موردنظر (اعم از تصویر یا رسید پرداخت)، اعتراض خود را ثبت کند.

سرهنگ جمشیدی‌راد با اشاره به فرآیند بررسی اعتراضات افزود: پرونده الکترونیک ثبت‌شده وارد کارتابل هوشمند می‌شود، بررسی اولیه توسط سامانه انجام می‌گیرد و سپس کارشناسان پلیس راهور بدون نیاز به حضور متقاضی، رأی نهایی را صادر کرده و نتیجه از طریق پیامک و سامانه به فرد اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی درباره ارتباط میان سامانه «سخا» و اپلیکیشن «پلیس من» نیز گفت: در واقع هر دو از یک پایگاه داده و سرویس مشترک استفاده می‌کنند. در فاز نخست، سامانه بر بستر وب فعال شده و پس از طی مرحله آزمایشی، خدمات آن به‌صورت کامل در اپلیکیشن پلیس من نیز ارائه خواهد شد تا دسترسی مردم آسان‌تر شود.

رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استفاده از فناوری هوش مصنوعی در این طرح اظهار کرد: یکی از کاربرد‌های هوش مصنوعی در این فرآیند، شناسایی تخلفات اشتباهی است. ربات هوشمندی طراحی شده که بیش از ۱۰ بانک اطلاعاتی را بررسی می‌کند تا مشخص شود در زمان ثبت تخلف، خودرو در محدوده موردنظر تردد داشته یا خیر. در صورتی که عدم تردد محرز شود، تخلف به صورت هوشمند حذف می‌شود.

به گفته رئیس اجرائیات پلیس راهور فراجا، گاهی شباهت در شماره پلاک یا نوع خودرو باعث اشتباه در ثبت تخلف می‌شود، اما با بررسی هوشمند سوابق تردد، این موارد به سرعت شناسایی و اصلاح خواهند شد. همچنین از ثبت تخلفات تسلیمی و الصاقی به‌صورت تصویری استفاده می‌کنیم تا دقت و صحت تخلفات افزایش یافته و اعتراضات مردمی کاهش یابد.

ترخیص خودرو‌های توقیفی بالای ۵ میلیون تومان جریمه در هفته فراجا

سرهنگ جمشیدی‌راد در ادامه به موضوع ترخیص موقت خودرو‌های توقیف‌شده اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره ماده ۸، مالکان خودرو‌هایی که به‌دلیل بدهی خلافی بیش از پنج میلیون تومان توقیف شده‌اند، می‌توانند با پرداخت بخشی از مبلغ جریمه، نسبت به ترخیص موقت خودرو اقدام کنند. مابقی مبلغ نیز ظرف یک سال قابل پرداخت خواهد بود.

وی تأکید کرد: تمام تلاش پلیس راهور، تسهیل دسترسی مردم به خدمات، کاهش مراجعات حضوری و افزایش رضایتمندی عمومی است.

