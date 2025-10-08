En
ترامپ: دو روز آینده، سرنوشت نوار غزه رقم می‌خورد

دونالد ترامپ معتقد است مذاکرات ۴۸ ساعته بعدی درباره آتش‌بس غزه در مصر تعیین‌کننده خواهد بود.
ترامپ: دو روز آینده، سرنوشت نوار غزه رقم می‌خورد

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا معتقد است که مذاکرات غیرمستقیم ۴۸ ساعته بعدی بین رژیم صهیونیستی و حماس در مصر برای چشم‌انداز حل مناقشه در نوار غزه تعیین‌کننده خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در همین حال شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داد ترامپ وظیفه مذاکره‌کنندگان خود، «استیو ویتکاف» و «جارد کوشنر»، را برای دستیابی به توافق بین طرفین مناقشه تعیین کرده است.

در ۲۹ سپتامبر، ترامپ از یک طرح ۲۰ ماده‌ای برای حل مناقشه غزه رونمایی کرد. این پیشنهاد، از جمله خواستار آتش‌بس فوری و آزادی زندانیان صهیونیست ظرف ۷۲ ساعت است. این طرح همچنین تصریح می‌کند که جنبش حماس و سایر جناح‌ها باید از مشارکت خود در اداره غزه دست بکشند و این امر به یک «کمیته تکنوکرات و غیرسیاسی فلسطینی» تحت نظارت یک هیئت بین‌المللی به ریاست ترامپ واگذار خواهد شد.

در ۳ اکتبر، حماس اعلام کرد موافقت کرده است که اداره نوار غزه را بر اساس اجماع سراسری به یک کمیته فلسطینی واگذار کند. حماس همچنین آمادگی خود را برای آزادی همه زندانیان زنده اسرائیلی و تحویل اجساد کشته‌شدگان طبق طرح ترامپ اعلام کرد و افزود که این جنبش در چارچوب یک ساختار پان-فلسطینی در بحث‌های مربوط به آینده نوار غزه شرکت خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که ایالات متحده در صورت موافقت حماس با توافق صلح، «هر کاری از دستش بربیاید» انجام خواهد داد تا از آغاز مجدد جنگ غزه توسط رژیم صهیونیستی جلوگیری کند.

مذاکرات غیرمستقیم بین رژیم صهیونیستی و حماس برای سومین روز پیاپی در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر ادامه یافته است.

ترامپ که از واشنگتن دی‌سی صحبت می‌کرد، در پاسخ به این سوال که چه تضمین‌هایی به کشورهای عربی در مورد صلح پایدار می‌دهد، تلاش کرد تا این نگرانی‌ها را کاهش دهد.

او در دفتر بیضی شکل به خبرنگاران گفت: «خب، تضمین اصلی این است که وقتی این توافق حاصل شود، اگر همین الان در مذاکرات اتفاق بیفتد، ما هر کاری از دستمان بربیاید انجام خواهیم داد.»

ترامپ گفت: «ما به توافقی در مورد خاورمیانه که صلح را به ارمغان بیاورد بسیار نزدیک هستیم... پس از این همه سال کشته شدن میلیون‌ها نفر، ده‌ها میلیون نفر، اینجا فرصتی برای آوردن صلح به خاورمیانه وجود دارد.»

با این حال، در اراضی اشغالی و غزه، خوش‌بینی محتاطانه‌ای وجود دارد که مذاکرات می‌تواند این بار موفقیت‌آمیز باشد، در حالی که سایر مذاکرات شکست خورده‌اند.
 

