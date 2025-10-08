دو خرید جنجالی استقلال کار کی بود؟

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ در شرایطی که استقلال روزهای پرحاشیه و مبهمی را پشت سر میگذارند، جلسه دو روز پیش هیئت مدیره باشگاه تهرانی بدون نتیجه مشخصی به پایان رسید. موضوع اصلی جلسه، بررسی وضعیت ریکاردو ساپینتو و تصمیمگیری درباره ادامه همکاری با این سرمربی پرتغالی بود، اما مدیران باشگاه پس از چند ساعت بحث و تبادل نظر، بدون اعلام تصمیم نهایی جلسه را ترک کردند.
به گفته منابع نزدیک به باشگاه، در این نشست برخی اعضا از عملکرد فنی تیم در لیگ و آسیا انتقاد داشتند و معتقد بودند باید تغییراتی روی نیمکت استقلال ایجاد شود، در حالی که گروهی دیگر از مدیران خواستار ادامه همکاری با ساپینتو حداقل تا پایان نیم فصل بودند هرچند یک عضو دیگر نیز نظر خود را به طور مشخص اعلام نکرد. این اختلاف نظر باعث شد که هیچ جمعبندی نهایی در جلسه صورت نگیرد و تصمیمگیری نهایی به زمان دیگری موکول شود.
در حال حاضر وضعیت ساپینتو نامشخص است و هنوز از سوی باشگاه هیچ اطلاعیه رسمی در مورد آینده او منتشر نشده است. با این حال شنیده میشود تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه قرار است ظرف روزهای آینده نظر نهایی خود را درباره ماندن یا رفتن سرمربی پرتغالی اعلام کند، با این حال گویا حمایت دوباره از این مربی در دستورکار قرار گرفته؛ چراکه برخی خبرها حکایت از آن دارد که برای ساپینتو بلیت بازگشت به تهران تهیه شده و او قرار است امشب به ایران بیاید تا به کار خود با استقلال ادامه دهد.
به نظر میرسد مدیران استقلال در شرایط حساسی قرار گرفتهاند. تیم نتایج خوبی در هفتههای اخیر نگرفته و هواداران هم در فضای مجازی به شدت از عملکرد فنی و انتخابهای تاکتیکی سرمربی خود انتقاد دارند. با این حال ساپینتو هنوز از حمایت بخشی از کادر مدیریتی و هواداران برخوردار است و این موضوع تصمیمگیری درباره آینده او را دشوار کرده است.
ساپینتو، جنپو و نازون را میخواست؟
در برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر، بخش قابل توجهی از زمان به بررسی وضعیت استقلال اختصاص داشت. مجری این برنامه ادعای جالبی مطرح کرد که بازتاب زیادی هم در فضای مجازی داشت. او گفت: «دو تا از بازیکنان خارجی جدید آبیها یعنی موسی جنپو و داکنز نازون مورد تأیید کامل ساپینتو نبودهاند.» در نگاه اول این ادعا عجیب به نظر میرسد و بررسی ها نشان میدهد اصل ماجرا کمی متفاوت است. بر اساس پیگیریها، این دو بازیکن در اولویتهای چندم سرمربی پرتغالی استقلال قرار داشته و زمانی که گزینههای اصلی و مهرههای مطرح مد نظر کادر فنی جذب نشدند، ساپینتو با عقد قرارداد با جنپو و نازون موافقت کرد. در این خصوص شنیده میشود سیدورف این گزینهها را معرفی کرده و از آن جایی که فرصت چندانی تا آغاز رقابتها باقی نمانده بود، سرمربی استقلال تصمیم به جذب آنها میگیرد.
حالا گذشت زمان نشان داده که جنپو هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند و در حد یک بازیکن معمولی ظاهر شده است. در مقابل نازون تا حدودی عملکرد بهتری را از خود نشان داده و هنوز فرصت دارد تا توانایی واقعی خود را ثابت کند.
دلایل افت آبیپوشان و ارتباط با آسیا!
نتایج ضعیف اخیر آبیها در لیگ و لیگ قهرمانان ۲ آسیا باعث شده موجی از انتقادها به سمت نیمکت تیم روانه شود. اما واقعیت این است که عوامل مختلفی در ناکامی استقلال در رقابتهای اخیر نقش داشته است که به طور کامل به این موارد طی روزهای گذشته اشاره کردیم. با این حال شنیده میشود کادر فنی آبیپوشان پایتخت معتقد است حضور همزمان در لیگ داخلی و آسیا در شروع فصل باعث شد برنامههای آمادهسازی آنها تا حدودی به هم بخورد و تقویم فشرده برای حضور توأمان در دو جبهه مهم داخلی و بینالمللی باعث شد تا بازیکنان بدون هماهنگی و آمادگی لازم وارد رقابتها شوند.
شنیده میشود آنها تأکید دارند که در آغاز فصل، استقلال هنوز از نظر بدنی و هماهنگی در شرایط مطلوب قرار نداشت و فشردگی مسابقات در همان هفتههای نخست موجب شد بازیکنان دچار خستگی زودرس شوند. در واقع کادر فنی بر این باور است که اگر تقویم مسابقات در ابتدای کار تا این اندازه فشرده نبود، میتوانستند با آمادگی بیشتر وارد رقابتها شوند و از همان ابتدا امتیازهای حیاتی را از دست ندهند. کادر استقلال اعتقاد دارد بهتر بود رقابتهای لیگ قهرمانان ۲ کمی دیرتر شروع میشد و فشردگی تقویم در شروع کار باعث شد تا روند حرکتی این تیم تا حد زیادی مختل شود.
ساپینتو میخواست با کوشکی و سعید شوک بدهد
آخرین دیدار آبیپوشان برابر چادرملو یکی از حساسترین مسابقات این تیم در هفتههای اخیر بود. دیداری که ساپینتو میدانست اگر در آن نتیجه نگیرد احتمال پایان همکاریاش با باشگاه بالا خواهد رفت. با این حال انتخابهای او در ترکیب اصلی برای بسیاری از هواداران عجیب بود. حضور بازیکنانی مثل گودرزی، رزاقینیا، موسی جنپو و محمدرضا آزادی در ترکیب اولیه با واکنش تند هواداران مواجه شد.
درباره رزاقینیا گفته میشود ساپینتو قصد دارد در ادامه فصل بیشتر به این بازیکن جوان اعتماد کند و او را به تدریج جایگزین برخی بازیکنان باتجربه کند. اما انتخاب آزادی برای خط حمله تصمیمی بود که بسیاری را شگفتزده کرد. آزادی در هفتههای اخیر نمایشهای ضعیفی داشته و بارها موقعیتهای مهم گلزنی را از دست داده است. با این وجود ساپینتو تأکید کرده بود که این بازیکن در تمرینات عملکرد بسیار خوبی دارد و از نظر روحی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته و به همین دلیل یک بار دیگر به او اعتماد میکند. این در حالی است که در مورد موسی جنپو نیز شنیده میشود این بازیکن زمانی که با انتقاد از عملکردش مواجه میشود در گفتوگویی به سرمربی استقلال اعلام میکند که، چون اغلب در دقایق پایانی وارد زمین شده، فرصت کافی برای نشان دادن تواناییهایش نداشته است. در نهایت سرمربی آبیها تصمیم گرفت از او از ابتدا استفاده کند. نکته عجیب این بود که جنپو بهجای کوشکی، یکی از آمادهترین بازیکنان تیم، در ترکیب قرار گرفت. این در حالی است که برخی منابع نیز این طور مدعی شدهاند ساپینتو به دلیل شرایط نامناسب زمین ورزشگاه تختی و چمن بیکیفیت آن، ترجیح داده بود از بازیکنان فانتزی و تکنیکی مانند کوشکی در این دیدار استفاده نکرده و به جنپو اعتماد کرده و درخواست او را عملی کند. همه اینها در حالی است که از آن جایی که کوشکی و سحرخیزان به عقیده کادرفنی تیم، بازیکن ۹۰ دقیقهای نبودند، این بار ساپینتو تصمیم میگیرد آنها را در دقایق پایانی به میدان آورده تا در صورتی که بازی گره بخورد، با این اقدام به تیمش شوک بدهد. در همین ارتباط برخی نیز عنوان کردهاند سرمربی پرتغالی استقلال به خاطر قوانین نقل و انتقالات و اینکه بازیکنان خارجی باید در تعداد معینی از بازیها به میدان بروند تصمیم به استفاده از بازیکن مالیایی خود گرفته است. با این حال در خصوص این اتفاق و سایر مسائل دیگر به نظر میرسد شفافسازی ریکاردو ساپینتو میتواند چاره کار باشد و به این ابهامات پاسخ دهد.