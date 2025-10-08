En
درگیری شدید بین محمود شهریاری و آرون افشار در مراسم فرهنگی

شب گذشته درگیری شدید لفظی بین آرون افشار و محمود شهریاری به اختلال در مراسم فرهنگی هنری در تهران منجر شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۴۵
| |
3648 بازدید
|
۱۱

درگیری شدید بین محمود شهریاری و آرون افشار در مراسم فرهنگی

در یک مراسم فرهنگی-هنری که شب گذشته در تهران برگزار شد، محمود شهریاری – گوینده قدیمی و مجری با سابقه تلویزیون ایران – مسئولیت اجرای برنامه را بر عهده داشت. طبق برنامه‌ریزی اولیه، تیم کنسرت آرون افشار، خواننده جوان، قرار بود در میانه مراسم به اجرا بپردازد.

به گزارش تابناک در حالی که مراسم در سالن هتل، با اجرای محمود شهریاری با روال عادی جریان داشته اما ، پیش از شروع بخش کنسرت، اعضای تیم آرون افشار درخواست کردند تا حضار سالن را موقتاً ترک کنند تا بتوانند ساند چک (بررسی صدا و تجهیزات) و سایر مقدمات فنی را بدون اختلال انجام دهند. ظاهراً این درخواست به دلیل تأخیر در زمان حضور تیم کنسرت مطرح شده بود. چرا که قبل از آن در سنندج برنامه داشتند و برای همین نرسیده بودند تا برنامه‌های مقدماتی کنسرت را در سالن هتل تدارک ببینند.

محمود شهریاری در پاسخ، از پشت میکروفون تأکید کرد که چنین اقدامی در حضور تماشاگران مناسب نیست و تیم باید زودتر حضور می‌یافت تا این کارها را پیش از ورود مردم انجام دهد. با وجود ادامه برنامه، رفت‌وآمدهای مکرر تیم فنی و چک‌های تجهیزات، منجر به بی‌نظمی و اختلال در جریان مراسم شد.

در این میان، شهریاری مجدداً از میکروفون خواست تا تیم کنسرت ملاحظه حال حضار را بکند و بی‌نظمی را کاهش دهد. در مقابل، آرون افشار در صحبت‌های خود صحبتهای تندی انجام داده کرد و گفت: احترام بزرگتر واجب است اما نه هر بزرگتری" که مستقیماً خطاب به شهریاری بوده است.

این تبادل کلام، به درگیری لفظی شدیدی بین دو طرف منجر شد و اختلالات بیشتری در برنامه ایجاد کرد، آن هم در حضور تماشاگران که انتظار اجرای آرام و هماهنگی داشتند.

بر اساس این گزارش‌، چالش‌های هماهنگی در برنامه‌های هنری باعث این درگیری بوده است. به نحوی که تیم آرون افشار قبل از مراسم در سنندج بودند و برای همین با تاخیر به تهران رسیده بودند برای همین برنامه چک کردن سالن و غیره را در حضور مردم می‌خواستند انجام دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمود شهریاری آرون افشار درگیری درگیری محمود شهریاری و آرون افشار کنسرت‌
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
38
پاسخ
بی فرهنگی در مراسم فرهنگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
5
61
پاسخ
حق با اقای شهریاری است
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
نخودی حالا اگه دیر رسیدی بدون ساندچک میخوندی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
3
30
پاسخ
بنده خدا شهریاری بعد اینهمه سال....
آریا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
35
پاسخ
حرف زشتی زد ، آرون افشار
تاتلیس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
34
پاسخ
چرا ادم بی نظمی مثل افشار را دعوت می کنند.هر چه بجه خواننده شدند.وسط مراسم می خواهند صدا چک کنند؟الو 1 2 3 صدام میاد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
31
پاسخ
ارون افشار بی جنبه است خیلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
1
22
پاسخ
اگر کل اتفاقات همینی هست که نوشتید مقصر صد در صد تیم کنسرت و شخص آرون افشار هست ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
9
3
پاسخ
همکاری آقای شهریاری با تیم فیتیله ایها هم در شبکه 2 با جنجال و مشاجره روی آنتن زنده خاتمه یافت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
6
پاسخ
آرون افشار زشت میخونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
0
7
پاسخ
آرون افشار که از احترام به بزرگتر حرف زده اول از همه باید احترام به آن همه حضار در سالن را رعایت میکرد. وسط برنامه که نمیشود به بررسی صدا و تجهیزات پرداخت. اگر نمی توانستی هماهنگ کنی قبول نمی کردی حالا یک برنامه کمتر میرفتی همه چیز که پول نیست.
