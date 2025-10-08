سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که «ران درمر» وزیر امور استراتژیک اسرائیل احتمالاً امروز به مذاکرات شرم الشیخ خواهد پیوست.

کانال ۱۲ عبری گزارش داد که «استیو ویتکاف» و «جارد کوشنر»، فرستادگان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات مربوط به غزه، روز چهارشنبه برای پیوستن به این مذاکرات وارد شرم الشیخ شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، انتظار می‌رود کوشنر و ویتکاف به مذاکراتی که قرار است امروز از سر گرفته شود، بپیوندند. ورود این دو مقام آمریکایی به شرم الشیخ در حالی است که منابع رسانه‌ای مصر همچنین ورود مداوم هیئت‌هایی از قطر، ترکیه و ایالات متحده به شرم الشیخ را برای شرکت در جلسات مربوط به طرح ترامپ برای غزه تایید کردند.

این شبکه افزود که درمر با ورود کوشنر و ویتکاف به شرم الشیخ به مذاکرات خواهد پیوست.

در عین حال یک منبع رسمی ترکیه فاش کرد که «ابراهیم کالین»، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه امروز در مذاکرات مربوط به نوار غزه در شهر شرم الشیخ مصر شرکت خواهد کرد.

این در حالی است که در شرم الشیخ مذاکرات درباره تبادل زندانیان آغاز شده است.

منابع روز سه‌شنبه تاکید کردند که «مصر تلاش‌های خود را با طرف‌های مختلف برای دستیابی به توافقی روشن و تعیین سازوکارها و رویه‌های لازم برای اجرای طرح ترامپ تشدید می‌کند».

این منابع توضیح دادند که حماس تمایل خود را برای تحویل همه زندانیان، زنده و مرده، تایید کرده است.

آنها خاطرنشان کردند که حماس خواستار روشن شدن سازوکارها و رویه‌های لازم برای اجرای طرح ترامپ و تضمین عدم بازگشت اسرائیل به تجاوز علیه غزه است.

این منابع روز سه‌شنبه به کانال رسمی «القاهره الإخباریه» فاش کردند که مصر بحث در مورد فهرست اسیران فلسطینی که قرار است از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند را به عنوان بخشی از مذاکرات جاری در شرم الشیخ در مورد توافق تبادل زندانیان به عنوان بخشی از طرح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه آغاز کرده است.

این منابع گفتند که فهرست‌هایی که حماس خواستار آزادی آنهاست، شامل چهره‌های برجسته‌ای از رهبران گروه‌های فلسطینی از جمله «مروان برغوثی»، «احمد سعدات»، «حسن سلامه» و «عباس السید»، علاوه بر سایر اسیرانی است که هیئت فلسطینی اصرار داشت در این توافق گنجانده شوند.

این منابع افزودند که حماس به میانجیگران از تمایل خود برای تحویل همه زندانیان و بازداشت‌شدگان، چه زنده و چه مرده، که در اختیار مقاومت هستند، اطلاع داده است.

تلاش‌های مصر برای دستیابی به توافق نهایی که مراحل اجرایی و تضمین‌های لازم برای اجرای مفاد این طرح را در عمل مشخص می‌کند، ادامه دارد.

این منابع اعلام کردند که قاهره به تماس‌های خود با طرف‌های مختلف ذی‌نفع با هدف تثبیت آتش‌بس و توافق بر سر سازوکارها و ترتیبات تبادل اسرا برای خروج اسرائیل از غزه ادامه می‌دهد و بدین ترتیب آغاز مرحله جدیدی به سوی آرامش فراگیر و احیای ثبات در نوار غزه را تضمین می‌کند.

یک منبع آگاه از روند مذاکرات، روز سه‌شنبه به العربی الجدید گفت که اتاق عملیات مرکزی مستقر در شرم‌الشیخ، به ریاست «حسن رشاد»، مدیر کل اطلاعات مصر به صورت شبانه‌روزی با هماهنگی طرف قطری تلاش می‌کند تا بر هرگونه مانعی که ممکن است مانع دستیابی به توافق شود، غلبه کند.

این منبع خاطرنشان کرد که مذاکرات با افزایش پی در پی هیئت‌های فنی و سیاسی، شاهد شتاب فزاینده‌ای است.

این منبع تاکید کرد که حماس در برخورد با طرح پیشنهادی انعطاف‌پذیری زیادی نشان داده است، اما در عین حال، به تعدادی از خواسته‌های خاص و منطقی، به ویژه آتش‌بس کامل و عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق داخل نوار غزه، پایبند است تا بتواند تبادل اسرا را پیش ببرد.

در همین زمینه، یک منبع حماس به العربی الجدید فاش کرد که دور اول مذاکرات منجر به هیچ جزئیات نهایی در مورد مفاد طرح ترامپ برای آزادی اسرای اسرائیلی در بند مقاومت و پایان دادن به جنگ در غزه نشده است.

او توضیح داد که هیئت مذاکره‌کننده جنبش در این دور بر بررسی نیات اسرائیل و میزان جدیت آن در پایبندی به هرگونه تفاهم حاصل شده تمرکز داشت.

این در حالی است که روزنامه عبری «معاریو» ادعا می‌کند مشکلاتی که می‌تواند مانع ادامه مذاکرات شود، مربوط به آزادی زندانیان زنده اسرائیلی، اجساد، عقب‌نشینی، مسئله سلاح و پایان جنگ است.

به گفته یک منبع امنیتی اسرائیلی، حماس از سرنوشت هر ۲۸ نفر آنها اطلاعی ندارد، به آنها دسترسی کامل ندارد و می‌گوید که بیشتر آنها در مناطقی که ارتش اسرائیل حضور دارد، دفن شده‌اند.

آزادی اسیران فلسطینی

روزنامه معاریو گزارش داد که اختلاف بر سر آزادی اسیران امنیتی است.

یک منبع امنیتی اسرائیلی گفت: «وقتی ما با آزادی یک زندانی حبس ابد موافقت کردیم، مسئله تعداد زندانیان کمتر دراماتیک شد. به هر حال، تفاوت بین ۱۰۰ زندانی و ۱۵۰ زندانی جزئی است. ما، به عنوان یک دستگاه امنیتی، می‌دانیم که در صورت آزادی هر تعداد از افراد، چگونه با آنها برخورد کنیم.»

مسئله عقب‌نشینی اسرائیل از غزه

رئیس‌جمهور ترامپ نقشه عقب‌نشینی را ارائه داد و اسرائیل پذیرش آن را اعلام کرد. با این حال، این روزنامه ادعا می‌کند که حماس در خارج در حال ایجاد مشکلاتی درباره این موضوع است و سعی می‌کند بر آزادی زندانیان اسرائیلی تأثیر بگذارد و آن را به سرعت عقب‌نشینی مرتبط کند.

مسئله خلع سلاح حماس

به ادعای معاریو، حماس به دنبال این است که برخی از سلاح‌ها، چه سازمانی و چه شخصی، در دست مقامات ارشد خود باقی بماند که برای اهداف دفاع از خود در غزه باقی خواهند ماند. اسرائیل و ایالات متحده با این امر مخالفند. همین امر در مورد مسئله عقب‌نشینی از غزه نیز صدق می‌کند.

محافل اسرائیلی معتقدند که فشار آمریکا کلید نتیجه مذاکرات امروز و فردا است. گنجاندن ترکیه در مذاکرات توسط آمریکایی‌ها گامی مثبت است؛ ترکیه منتظر تصمیم ایالات متحده در مورد یک معامله تسلیحاتی عظیم است که امکان توسعه نیروی هوایی ترکیه را فراهم می‌کند. این در حال حاضر فشار قابل توجهی بر رجب طیب اردوغان است که نفوذ قابل توجهی بر حماس در خارج دارد.