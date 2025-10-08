قیمت جهانی طلا رکورد زد

قیمت جهانی طلا در معاملات امروز برای اولین بار از چهار هزار دلار در هر اونس عبور کرد و رکورد تاریخی جدیدی به ثبت رساند.

به گزارش تابناک؛ در بحبوحه نگرانی‌ها از مسائل گوناگونی همچون تعطیلی دولت آمریکا، کاهش احتمالی نرخ بهره در ایالات متحده و تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن، بهای جهانی طلا در آغاز معاملات در آسیا به بیش از چهار دلار رسید.

قیمت هر اونس طلا امروز در لحظه تنظیم این گزارش با 55 دلار افزایش نسبت به روز گذشته به 4018 دلار رسید.

اونس طلا 4018/54 گرم ۱۸ 10,921,556 سکه امامی 115,100,000 سکه نیم 60,900,000 سکه ربع 33,900,000 پارسیان گرم 11,740,672 شمش گرمی 16,329,401 بیت کوین 121667/82 اتریوم 4461/27 حباب سکه 8,510,570

تلاطم سیاسی در فرانسه و ابهام و نگرانی در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی از جمله دیگر عواملی است که به بالا رفتن قیمت طلا کمک کرده است.

قیمت جهانی طلا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است که علت آن به خرید قوی فلز زرد از سوی بانک‌های مرکزی، افزایش تقاضا برای صندوق‌های قابل معامله‌ در بورس با پشتوانه طلا، دلار ضعیف‌تر و علاقه فزاینده سرمایه‌گذاران خرد به خرید این فلز گران‌بها در بحبوحه تنش‌های فزاینده تجاری و ژئوپلیتیکی مربوط می‌شود.

بانک گلدمن ساکس در روز دوشنبه پیش‌بینی قیمت طلای خود برای دسامبر 2026 را افزایش داد و آن را از 4,300 دلار به 4,900 دلار رساند. این بانک مطرح، علت این تغییر را جریان‌های سرمایه‌ای قوی به‌سوی صندوق‌های قابل معامله در بورس کشورهای غربی و خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی مربوط دانست. داده‌ها از این موضوع حکایت دارد که بانک مرکزی چین در سپتامبر و برای یازدهمین ماه متوالی به ذخایر طلای خود افزوده است.

کلوین وانگ، کارشناس ارشد بازار در شرکت کارگزاری OANDA، اعلام کرد: «احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در اکتبر و دسامبر همچنان بیش از 80 درصد است، بنابراین این خوش‌بینی در کنار تعطیلی دولت ایالات متحده، موجب حمایت از قیمت طلا شده، چراکه همچنان هیچ توافقی در کنگره به‌دست نیامده است.»

گفتنی است؛ ازارها در حال حاضر کاهش 0.25 واحد درصدی نرخ بهره در اکتبر و دسامبر را پیش‌بینی کرده‌اند و احتمال تحقق آن را به ترتیب در سطح 93 درصد و 82 درصد می‌بینند.

طلای بدون بازده در محیط‌های با نرخ بهره پایین و دوران نااطمینانی اقتصادی عملکرد مطلوبی دارد.