سید محمد مرندی پسر دکتر علیرضا مرندی در گفت و گویی با بیان اینکه «...ما در حال ورود به یک صحنه خطرناک هستیم. ما می‌دانیم که رژیم اسرائیل در حال برنامه ریزی برای یک حمله دیگر خواهد بود و ممکن است خیلی زود باشد. بنابراین ایرانی‌ها می‌خواهند کشور متحد باشد و همچنین جامعه بین الملل ببیند که غرب دروغگو و فریبکار است و این موضوع ربطی به برنامه هسته‌ای ندارد» مردی دوباره با تاکید بر اینکه «ممکن است به زودی شاهد حمله‌ای به ایران باشیم»، خاطرنشان کرد: «اما ترامپ قبلاً گفته که برنامه هسته‌ای ایران نابود شده است. او این را بارها گفته است. پس توجیه حمله به ایران چه خواهد بود؟» مرندی پیش بینی کرد: «وقتی حمله آغاز شود، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، کانادایی‌ها، استرالیایی‌ها و نیوزلند را در همان اردوگاه خواهید دید و همچنین خواهید دید که تاسیسات نظامی اردوغان که توسط آمریکایی‌ها استفاده می‌شوند، در خدمت رژیم اسرائیل خواهند بود! شما خواهید دید که تاسیسات نظامی قطر که توسط ایالات متحده اداره می‌شود، در خدمت رژیم اسرائیل خواهد بود...» این استاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «همه چیز مثل دفعه قبل خواهد بود، به جز آنکه ایران این بار قاطعانه تر عمل خواهد کرد... و ایران بسیار آماده تر خواهد بود...» روایت کامل مرندی را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.