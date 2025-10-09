En
سخنگوی فراکسیون ورزش در گفتگو با تابناک خبر داد؛

فراکسیون ورزش مجلس خواستار ورود رسمی سازمان بازرسی به قراردادهای پرحاشیه فوتبال شد

سخنگوی فراکسیون مجلس با انتقاد از قراردادهای میلیاردی برخی باشگاه‌های خصولتی با بازیکنان بی‌کیفیت گفت: این فراکسیون در نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار ورود رسمی این نهاد نظارتی به پرونده‌هایی شد که شائبه دلالی و فساد در آن‌ها وجود دارد. وی تأکید کرد: هدف مجلس از این پیگیری‌ها، شفافیت مالی، حفظ حقوق هواداران و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی است.
کد خبر: ۱۳۳۳۰۰۲
| |
4 بازدید

فراکسیون ورزش مجلس خواستار ورود رسمی سازمان بازرسی به قراردادهای پرحاشیه فوتبال شد

روح‌الله لک‌علی‌آبادی، سخنگوی فراکسیون مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با پیگیری های فراکسیون ورزش از طریق سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با قراردادهای سنگین برخی از باشگاه ها با برخی از بازیکنان بی کیفیت و دسته چندم در فوتبال، اظهار کرد: مشکلاتی که در بحث قراردادها در تیم های خصولتی وجود دارد این است که این تیم های بزرگ با هزینه بیت المال و پول مردم اداره می شوند و مبالغی که در این باشگاه ها هزینه می شود قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه مردم برای نیازهای ضروری خود به وام و پول نیاز دارند و این وام ها یا از سوی دولت تامین نمی شود یا قابلیت تامین شدن ندارند، افزود: وقتی مردم می بینند دو هزار میلیارد یا سه هزار میلیارد برای یک باشگاه از طریق هولدینگ ها، کنسرسیوم بانکی و ... هزینه می شود و خروجی مثبت و مطلوبی هم مشاهده نمی شود، ناراحت می شوند. صاحبان اصلی تیم ها مردم هستند، در واقع اگر تیم ها مردم را در کنار خود نداشته باشند هیچ چیزی ندارند. اگر مردم را حذف کنند، هیچ پشتوانه ای نخواهند داشت. به همین دلیل مردم نسبت به قراردادها و دلالی ها و نسبت به پول هایی که جابچجا می شود حساسیت دارند.

سخنگوی فراکسیون مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنده به عنوان سخنگنوی این فراکسیون جلسه ای با دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دکتر چگینی  معاون راهبردی سازمان داشتم و نسبت به نگرانی هایی که هواداران، مردم و پیشکسوتان در ارتباط با باشگاه ها داشتند مباحثی را مطرح کردیم.

لک علی آبادی با تاکید بر اینکه ما مخالف کمک مالی به تیم ها نیستیم، تصریح کرد: ما تلاشمان این است که کمک های مالی بیشتر هم بشود اما این کمک ها باید یک خروجی داشته باشد و همجنین سازوکاری قانونمند و شفاف در انعقاد قراردادها وجود داشته باشد. اما متاسفانه شاهد هستیم که شائبه های دلالی در این موضوعات وجود دارد. 

وی با اشاره به اینکه پیرو صحبت هایی که با رئیس سازمان بازرسی داشتم، مقرر شد نامه ای رسمی تنظیم کنیم تا سازمان بازرسی کل کشور به پروونده هایی که نشانه هایی از فساد دارند ورود کند، گفت: بنده این نامه را تنظیم می کنم تا ادامه روند در این خصوص طی شود. 

سخنگوی فراکسیون مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا حصول نتیجه نهایی در کنار پیشکسوتان و هواداران و صاحبان اصلی تیم ها و باشگاه ها هستیم. پیشکسوتان جانشان را برای ارتقاء این تیم ها و باشگاه گذاشتند تا باشگاه ها به این جایگاه برسند و امروز برند بین المللی دارند.

لک علی آبادی در پایان گفت: مدیرانی که ضعیف، ناکارآمد، کارنابلد هستند و زد و بند دارند حق ندارند که باشگاه ها را به نابودی بکشانند. هواداران و پیشکسوتان حق دارند نگران باشند.

وی اظهار کرد: در صورت درخواست کتبی ما از سازمان بازرسی، ریاست این سازمان برای پیگیری امور ورود پیدا می کند.

برچسب ها
فراکسیون ورزش مجلس نمایندگان مجلس فدراسیون فوتبال تیم ملی فوتبال باشگاه های فوتبال ایران پرسپولیس و استقلال سپاهان تراکتورسازی قراردادهای بازیکنان سقف قرارداد کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
