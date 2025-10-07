به گزارش تابناک، منبعی آگاه در وزارت خارجه ایران به روزنامه «الجریده» فاش کرد که در روزهای اخیر تماسهایی میان عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا در منطقه، انجام شده است.
این تماسها درباره ازسرگیری مذاکرات میان دو کشور بر سر پرونده هستهای ایران بوده است؛ مذاکراتی که پس از حمله غافلگیرکننده اسرائیل به ایران در ماه ژوئن گذشته متوقف شد—حملهای که به آغاز جنگی انجامید که اکنون با عنوان «جنگ دوازدهروزه» شناخته میشود و در آن ایالات متحده نیز با بمباران تأسیسات هستهای ایران مشارکت داشت و در نهایت، آتشبسی شکننده برقرار شد.
در ادامه این مطلب آمده است: به گفته این منبع، آخرین تماس میان دو طرف شنبهشب گذشته برقرار شد و در آن، دو طرف بر ضرورت بازگشت به میز مذاکره توافق کردند. وی افزود که بر اساس فضای این گفتوگو، احتمال دارد چند نشست محرمانه میان تهران و واشنگتن در عمان یا قطر طی هفته آینده برگزار شود تا پیش از آغاز رسمی مذاکرات، درباره هماهنگیهای لازم گفتوگو شود.
به گفته منبع یادشده، پیش از تماس روز شنبه، ویتکاف ابتکار عمل را در دست گرفت و با عراقچی تماس گرفت و از ایران خواست از طرح رئیسجمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه حمایت کند — طرحی که دو طرف درگیر، یعنی اسرائیل و جنبش فلسطینی حماس، با آن موافقت اولیه کردهاند و واکنش مثبت گستردهای در سطح منطقهای و بینالمللی برانگیخته است.
منبع افزود: عراقچی در پاسخ، حمایت ایران از موضع دفتر سیاسی حماس و از هر طرحی را که به توقف خونریزی در غزه منجر شود، اعلام کرد. با این حال، ویتکاف از عراقچی خواست اعلام رسمی حمایت از این طرح نهتنها از سوی ایران، بلکه از سوی برخی متحدانش — بهویژه حزبالله لبنان — صورت گیرد.
ایران با احتیاط به این درخواست پاسخ داد. وزارت خارجه ایران پریشب در بیانیهای اعلام کرد: «ایران از هر تصمیمی که از سوی ملت فلسطین اتخاذ شود و منجر به توقف نسلکشی، عقبنشینی ارتش اسرائیل از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، ورود کمکهای انسانی و بازسازی غزه شود، حمایت میکند.»
بیانیه وزارت خارجه افزود: «ایران همواره از هر ابتکاری که به توقف پاکسازی قومی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه بینجامد و زمینه تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین را فراهم کند، حمایت کرده است.»
با این حال، در همان بیانیه نسبت به ابعاد خطرناک این پیشنهاد و نیز «خیانت و کارشکنی اسرائیل در اجرای تعهدات خود» هشدار داده شد.
در همین زمینه، حزبالله لبنان نیز بهطور غیرمنتظره، پریشب از مواضع پیشین خود عقبنشینی کرد. پیشتر، نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله، طرح ترامپ را بهشدت مورد حمله قرار داده بود، اما اکنون حزب اعلام کرده که از هر تصمیمی که حماس اتخاذ کند، حمایت میکند — تصمیمی که حماس نیز موافقت اولیه خود با طرح ترامپ را اعلام کرده است.
منابع لبنانی به «الجریده» گفتهاند که حزبالله پس از دریافت تماسهایی از ایران و حماس، موضع خود را «تصحیح» کرده است.
از سوی دیگر، منبع ایرانی افزود: ویتکاف تلاش کرده است از سرگیری مذاکرات هستهای را به دستیابی به آتشبس در غزه پیوند بزند، در تلاشی برای واداشتن تهران به استفاده از نفوذ خود بر متحدانش، بهویژه حماس، تا با پیشنهاد آمریکا بهطور مثبت برخورد کنند.
در مقابل، عراقچی بار دیگر شروط ایران برای ازسرگیری گفتوگوها را تکرار کرد که شامل موارد زیر است:
بهرسمیت شناختن «حق» ایران برای غنیسازی اورانیوم،
رد هرگونه مذاکره درباره برنامه موشکی ایران،
و عدم پیوند دادن پرونده هستهای با مسائل منطقهای.
به گفته این منبع، ویتکاف در پاسخ، عراقچی را از آمادگی واشنگتن برای همکاری در شورای امنیت بهمنظور لغو تحریمهای سازمان ملل علیه ایران که بر اساس مکانیسم ماشه (Snapback) در چارچوب توافق هستهای ۲۰۱۵ دوباره اعمال شده بود، آگاه کرد.