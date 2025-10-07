En
جزئیات پذیرش طرح آتش بس ترامپ از سوی نتانیاهو

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا به نقل از مقام سابق اسرائیلی درباره طرح پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای برقراری آتش بس در غزه گفت که بنیامین نتانیاهو پس از قرار گرفتن در تنگا این طرح را پذیرفته است.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۶۰
| |
3 بازدید
جزئیات پذیرش طرح آتش بس ترامپ از سوی نتانیاهو

به گزارش تابناک، یک کنسول سابق اسرائیل روز سه شنبه به وقت محلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نگرانی خود در مورد تعهد بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، به طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ارائه شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت این توافق مورد نظر نتانیاهو نیست.

آلون پینکاس در گفت و گو با سی‌ان‌ان گفت که نتانیاهو «در تنگنا قرار گرفته» تا این طرح را بپذیرد. او سپس توجه را به حمله مداوم اسرائیل به غزه جلب و این سوال را مطرح کرد که چرا آتش‌بس تاکنون برقرار نشده است.

پینکاس گفت: «ترامپ دو بار از اسرائیل خواست که بمباران‌ها را متوقف کند و اسرائیل این کار را نکرد، که کاملاً با درخواست رئیس‌جمهور مغایرت داشت.»

این مقام سابق اسرائیل پیشنهاد ترامپ را مشکل‌ساز اما قابل اجرا توصیف کرد و افزود که اجرای آتش‌بس حتی بدون تصریح آن در سند، باید منطقی باشد.

او که در تل‌آویو زندگی می‌کند، گفت که فضای عمومی در اسرائیل هنوز نگران‌کننده است. «هنوز ناامیدی است. هنوز ویرانی است. هنوز رنج است.» اما سخنان ترامپ به مردم امید می‌دهد و پینکاس اسرائیلی‌ها را همسو با رئیس جمهوری آمریکا توصیف کرد.

او افزود: «مردم درک می‌کنند که ترامپ حداقل برای آزادی گروگان‌ها(اسرا) تلاش می‌کند، در حالی که نتانیاهو حداقل در ۹ ماهی که ترامپ در کاخ سفید بوده، این کار را نکرده است.»

همزمان یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل نیز به سی ان ان گفت که طرح ترامپ «بیش از یک خوش‌بینی ساده» است.

لاپید تصریح کرد: «من فکر می‌کنم طرح ۲۰ ماده‌ای که رئیس جمهور ترامپ و تیمش روی میز گذاشتند، ملموس و قابل اجرا است.»

اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل غزه آتش بس حماس آمریکا ترامپ
