ضوابط جدید تعیین تعرفه مشاوران املاک ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌منظور تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) ابلاغ شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به‌منظور تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) ابلاغ شد.

این آیین‌نامه به‌عنوان ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور، به‌ویژه در زمینه تعیین تعرفه‌ها و نحوه ارتباط دلالان با سامانه ثبت الکترونیک اسناد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

نکات کلیدی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳

تعیین تعرفه‌ها: تعرفه دلالان معاملات املاک باید با رعایت ضوابط و معیار‌های زیر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران تعیین شود:

۱. تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود.

۲. میانگین سالانه حجم پیش‌نویس قرارداد‌های به ثبت‌رسیده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به‌صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

۳. مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

۴. در تعیین تعرفه، قیمت روز مورد معامله اثرگذار نخواهد بود.

۵. دریافت هر مبلغی تحت هر عنوان از جمله حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، حتی با توافق طرفین معامله، ممنوع است و متخلفان با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شوند.

تعرفه مشاوران املاک قانون مالیاتهای مستقیم اموال غیرمنقول سقف تعرفه
