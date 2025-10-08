به گزارش تابناک؛ لکههای قهوهای بعد از لیزر معمولاً به دلیل التهاب پوست، تحریک بیش از حد یا مراقبتهای نادرست پس از لیزر ایجاد میشوند. در اغلب موارد این تغییر رنگ موقتی است و با روشهای مراقبتی ساده مانند استفاده منظم از کرمهای ترمیمکننده و روشنکننده رفع میشود. اما در مواردی نیز درمانهای تخصصیتر یا حتی در صورت نیاز مراجعه به پزشک متخصص لازم است. شناخت علت بروز این لکهها و اقدام به موقع برای درمان آنها، کلید اصلی برای بازگشت به پوستی سالم و یکنواخت خواهد بود.
آیا لکههای قهوهای بعد از لیزر دائمی هستند؟
این سوال، مهمترین نگرانی افرادی است که با این عارضه روبهرو میشوند. خبر خوب این است که در اغلب موارد، لکههای قهوهای پس از لیزر موقتی و قابل درمان هستند. مدت زمان ماندگاری لکها بسته به شدت آنها و نوع پوست متفاوت است. لکهای سطحی ممکن است در عرض چند هفته تا چند ماه کمرنگ شوند، در حالی که لکهای عمیقتر ممکن است به زمان بیشتری برای درمان نیاز داشته باشند.
درمان سریع لک بعد از لیزر
شروع درمان در مراحل اولیه، احتمال موفقیت را به شدت افزایش میدهد. هرچه سریعتر با محصولات ضدلک و ضد التهاب مناسب روند درمان را آغاز کنید، از عمیقتر شدن لکهها جلوگیری خواهید کرد. علاوه بر درمانهای موضعی، مکملهای خوراکی نیز به عنوان یک راهکار مکمل برای روشنسازی پوست شناخته میشوند.
روشهای درمان خانگی و دارویی لک بعد از لیزر
درمان لکههای قهوهای بعد از لیزر، یک رویکرد چند وجهی را میطلبد که شامل مراقبتهای موضعی و گاهی مکملهای خوراکی است. انتخاب محصول مناسب و مداومت در استفاده از آن، کلید موفقیت است.
استفاده از محصولات ضدلک و روشن کننده پوست
محصولات موضعی و همچنین برخی از مکملهای غذایی نقش مهمی در روشنسازی پوست ایفا میکنند.
استفاده از کرم ضد لک و روشن کننده که حاوی ترکیبات فعالی مانند آلفا آربوتین، ویتامین C و نیاسینامید هستند و به مرور زمان باعث کاهش تولید ملانین و کمرنگ شدن لکهها میشوند. کرم روشنکننده و ضد لک آردن، کرم ضدلک قوی ام کیو (MQ)، سرم روشنکننده ویتامین سی لافارر میتوانند انتخاب مناسبی باشند.
یکی از قویترین آنتیاکسیدانها در مبارزه با هایپرپیگمنتیشن، گلوتاتیون است. مکملهای حاوی این ترکیب، مانند قرص پیگمنتا با تغییر نوع ملانین از فرم تیره به روشن، در یکدست کردن رنگ پوست و محو کردن لکهها نقش بسزایی دارند.
استفاده منظم از ضدآفتاب مینرال مخصوص پوست حساس
اولین و مهمترین قدم در درمان و پیشگیری از لک، استفاده منظم از ضدآفتاب است. ضدآفتابهای مینرال که حاوی زینک اکساید و تیتانیوم دیاکساید هستند، برای پوستهای حساس بعد از لیزر ایدهآل هستند، زیرا کمتر باعث تحریک میشوند و یک سد فیزیکی قوی در برابر اشعه UV ایجاد میکنند.
استفاده از محصولات پاکسازی کننده و لایه بردار پوست
در کنار کرمهای ضدلک موضعی، استفاده از محصولات لایهبردار ملایم نیز میتواند در کمرنگ شدن لکهها موثر باشد.
استفاده از سرمها یا کرمهایی حاوی آلفا هیدروکسی اسیدها (AHA) مانند که با لایهبرداری ملایم، به جایگزینی سلولهای آسیبدیده و روشنتر شدن پوست کمک میکنند.
استفاده از مکملهای پاکسازی کننده پوست از جمله لاکتوزینک که به پاکسازی و سلامت پوست کمک میکند. لاکتوزینک دار ارای اثرات ضد التهابی بواسطه ترکیباتی نظیر لاکتوفرین و عصاره های گیاهی است و یکی از محبوبترین مکملها در درمان جوش و جای جوش نیز محسوب میشود.
کرمهای ترمیمکننده و ضدالتهاب برای کاهش قرمزی و لک
پس از لیزر، پوست نیاز به ترمیم دارد. استفاده از کرمهای ترمیمکننده حاوی ترکیباتی مانند سرامید، پانتنول و سنتلا آسیاتیکا به کاهش التهاب و قرمزی کمک میکند که خود به طور غیرمستقیم از ایجاد لک جلوگیری مینماید.
روشهای کلینیکی برای درمان لک مقاوم
گاهی برای لکهای عمیق یا مقاوم، نیاز به درمانهای کلینیکی است که با نظر پزشک انجام میشود.
درمان لکههای قهوهای بعد از لیزر
پیلینگ شیمیایی ملایم : لایههای سطحی پوست را برداشته و به کمرنگ شدن لکها کمک کند.
لیزرهای تکمیلی برای از بین بردن لکهای عمیق:در برخی موارد، پزشک ممکن است برای درمان PIH از لیزرهای با طول موجهای متفاوت و تنظیمات ملایمتر استفاده کند تا به طور موثر لکهای عمیق را از بین ببرد.
مزوتراپی یا میکرونیدلینگ همراه با سرمهای ضدلک:این روشها با ایجاد میکروکانالهایی در پوست، جذب سرمهای ضدلک را افزایش میدهند و با تحریک فرآیند ترمیم و بازسازی، به بهبود ظاهر لکهها کمک میکنند.
چرا بعد از لیزر لکه قهوهای ایجاد میشود؟
هایپرپیگمنتیشن پس از التهاب (PIH) یک واکنش طبیعی بدن به آسیب یا التهاب است و در نتیجه افزایش تولید ملانین (رنگدانه پوست) در محل آسیبدیده ایجاد میشود.
هایپرپیگمنتیشن پس از التهاب (PIH)
هایپرپیگمنتیشن پس از التهاب یا PIH، به عنوان یک پاسخ دفاعی بدن به هر نوع التهاب یا آسیب پوستی (مانند بریدگی، سوختگی یا درمانهای زیبایی مانند لیزر) ایجاد میشود. وقتی پوست آسیب میبیند، سیستم ایمنی برای ترمیم آن فعال میشود که این فرآیند میتواند به عنوان یک محرک برای سلولهای تولید کننده رنگدانه عمل کند.
آسیب موقت به ملانوسیتها
انرژی لیزر با هدف قرار دادن لایههای خاصی از پوست، به بافت آسیب میرساند. این آسیب کنترلشده باعث فعال شدن سیستم دفاعی بدن و در پی آن، پاسخ التهابی میشود. در برخی افراد، این پاسخ التهابی باعث تحریک بیش از حد سلولهای ملانوسیت شده و در نتیجه، لکههای تیرهتر از رنگ طبیعی پوست در محل درمان ایجاد میگردد.
تاثیر نوع پوست و شدت لیزر
برخی عوامل میتوانند احتمال بروز لکهای قهوهای را افزایش دهند:
نوع پوست:افراد با پوستهای تیرهتر یا سبزه بیشتر در معرض خطر هستند، زیرا ملانوسیتهای آنها فعالتر است.
شدت لیزر:تنظیمات نادرست لیزر و استفاده از انرژی بیش از حد نیاز برای نوع پوست، میتواند آسیب و التهاب بیشتری ایجاد کند.
پیشگیری از ایجاد لک بعد از لیزر
بهترین درمان، پیشگیری است. برای جلوگیری از لکههای قهوهای بعد از لیزر، نکات زیر را جدی بگیرید:
استفاده روزانه از ضدآفتاب مینرال
پرهیز از آفتاب مستقیم تا ۲ هفته بعد لیزر
پرهیز از کرمها یا اسکرابهای تحریککننده حداقل تا دو هفته بعد از لیزر