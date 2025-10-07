در پی تحولات اخیر در سوریه، منابع خبری از احتمال مداخله نظامی ترکیه در این کشور به نفع دولت جولانی خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ روزنامه «ترکیه» که نزدیک به دولت این کشور است گزارش داد: نیرو‌های مسلح ترکیه طی یک عملیات مشترک با دمشق، وارد درگیری نظامی میان نیرو‌های کرد و دولت موقت سوریه خواهد شد.

این گزارش بعد از آن منتشر شد که اخیرا درگیری‌هایی در استان حلب رخ داد و شبکه الاخباریه سوریه اعلام کرد: نیرو‌های قسد به مراکز امنیتی سوریه در منطقه شیخ مقصود و اشرفیه حمله کردند و مناطق مسکونی در شیخ مقصود را با توپ هدف قرار دادند و این حملات منجر به کشته شدن یک نیروی امنیتی، زخمی شدن سه نیروی امنیتی دیگر و همچنین زخمی شدن چند غیرنظامی شد.

از سوی دیگر، قسد حمله به مراکز دولتی را تکذیب و تاکید کرد: از زمان تفاهم یکم آوریل نیروهای ما از حلب خارج شدند و دیگر نیروی در آن منطقه نداریم و آنچه در حلب رخ می دهد در نتیجه حملات مکرر نیروهای دولتی به غیرنظامیان انجام شد.

همچنین این رسانه ترکیه ای به نقل از منابع نظامی اعلام کرد: اگر «یگان های مدافع خلق کرد» که مورد حمایت اسرائیل هستند به ارتش سوریه نپیوندند، نیروهای مسلح ترکیه مداخله خواهد کرد و با یک عملیات مشترک به طور کامل به مشکل پابان خواهد داد.

این رسانه همچنین درمورد سفر اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت موقت سوریه به آنکار که قرار است فردا انجام شود نوشت: وزرای خارجه سوریه و ترکیه درمورد ادغام یگان های مدافع خلق کرد با ارتش، اقدامات مشترک در چارچوب مبارزه با تروریسم از جمله داعش، حملات اسرائیل به سوریه، اوضاع مناطقی که دروزی ها در آن ساکن هستند و نتایج انتخابات اخیر در سوریه رایزنی خواهند کرد.

بر اساس گزارش منابع خبری، درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای دولت موقت سوریه و نیروهای قسد در شهر حلب وارد مرحله‌ای بحرانی شده است

تلویزیون سوریه اعلام کرد که درگیری‌ها در اطراف میدان الشیحان و ایست بازرسی العوارض شدت گرفته و ده‌ها خانواده در محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود گرفتار شده‌اند.

بر اساس این گزارش، بلندگوهای مساجد نیز از مردم خواسته‌اند از منازل خود خارج نشوند.

خبرگزاری سانا نیز ادعا کرد که نیروهای قسد با استفاده از خمپاره و تیربار سنگین، مناطق مسکونی از جمله محله‌های میدان و بوستان «الباشا» را هدف قرار داده‌اند. همچنین تعدادی از تک‌تیراندازان قسد بر پشت‌بام‌های ساختمان‌ها مستقر شده‌اند.

بر اساس اعلام تلویزیون سوریه، دست‌کم ۶ غیرنظامی در نتیجه حملات قسد به مناطق مسکونی زخمی و به بیمارستان الرازی منتقل شده‌اند. همچنین مسیرهای اصلی میان میدان های اللیرمون و الشیحان بسته شده و ورود و خروج از محله‌های درگیر بصورت کامل متوقف شده است.

در همین حال، استاندار حلب در گفت‌وگو با الجزیره تاکید کرد که دولت [موقت] سوریه به توافق ۱۰ مارس پایبند می باشد و همچنان به دنبال راه‌حل مسالمت‌آمیز و توقف درگیری‌ها است. ( این توافق پس از نشست «محمد جولانی» رئیس دولت موقت سوریه با «مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه حاصل شد).