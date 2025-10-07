تیم دوچرخه‌سواری اسرائیلی که به کانون اعتراضات طرفداران فلسطین در اسپانیا و ایتالیا تبدیل شده بود مجبور به تغییر نام خود شد.

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ تیم دوچرخه‌سواری اسرائیل به نام «پرمیر تک» که شرکتش در مسابقات ووئلتا اسپانیا باعث مجموعه‌ای از اعتراضات طرفدار فلسطین و در نهایت منجر به پایان زودهنگام مسابقه در ماه گذشته شد، اعلام کرد نام خود را تغییر خواهد داد و از «هویت اسرائیلی فعلی خود» فاصله خواهد گرفت.

گاردین نوشت: این تصمیم سه هفته پس از آن گرفته شد که تیم‌های دوچرخه‌سواری تور جهانی پیشنهاد دادند که ممکن است مسابقات جهانی را به خاطر این تیم اسرائیلی تحریم کنند. همزمان حامیان مالی این تیم، خواستار تغییر نام و تصویر آن شده‌اند، چون این تیم را نماد مقابله با اسرائیل در جهان می‌دانند چه اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، حمایت خود را از این تیم که متعلق به سیلوان آدامز، کارآفرین میلیاردر است، اعلام کرده بود. با این حال اسرائیل-پرمیر تک روز دوشنبه اعلام کرد که نام تیم را تغییر خواهد داد و آدامز نیز از وظایف فعلی خود کناره‌گیری خواهد کرد.

گفتنی است یکی از حامیان مالی این تیم، شرکت فکتور بایکس مستقر در بریتانیا، اعلام کرده بود که حمایتش مشروط به قطع ارتباط با اسرائیل است. یکی دیگر از حامیان مالی، شرکت تولیدکننده و باغبانی مستقر در کانادا نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده و گفته بود که انتظار دارد اسرائیل-پرمیر تک «به نام جدیدی بدون اصطلاح اسرائیل تکامل یابد و هویت و تصویر برند جدیدی را اتخاذ کند».