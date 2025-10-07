En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعویق در شروع لیگ برتر والیبال

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران در راستای دستورالعمل فدراسیون جهانی به تعویق افتاد و با نظر سرمربیان تیم‌های لیگ برتری از ۲۸ آبان ماه آغاز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۲۴
| |
294 بازدید

تعویق در شروع لیگ برتر والیبال

به گزارش تابناک به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، با پایان حضور تیم ملی والیبال کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جهان و بازگشت به تهران، سازمان لیگ با رعایت فاصله زمانی دو هفته‌ای زمان برگزاری لیگ برتر والیبال مردان را در فصل ۵-۱۴۰۴ را از ۲۳ مهرماه اعلام کرد. با توجه اینکه از سال گذشته لیگ برتر ایران در دو بخش مردان و زنان در سیستم آمار و اطلاعات آنلاین فدراسیون جهانی والیبال (VIS) ثبت شده است، این موضوع با مخالفت فدراسیون جهانی والیبال مواجه شد.

بر این اساس فدراسیون جهانی والیبال طی نامه‌ای اعلام کرد با توجه به مصوبه هیات رئیسه فدراسیون جهانی، تمامی لیگ‌های داخلی کشورها در رنکینگ جهانی باید مسابقات خود را در رده مردان در فاصله زمانی ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر ۱۴۰۴) تا ۱۷ می ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) برگزار کنند و در رده زنان نیز از ۶ اکتبر (۱۴ مهرماه) تا ۳ می (۱۳ اردیبهشت) رقابت‌های خود را پیگیری کنند.

بر این اساس و با توجه به اینکه تیم ملی والیبال مردان ایران در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشت و جزو تیم‌های رده بالای والیبال دنیا محسوب می‌شود، باید این فاصله زمانی را رعایت کند و مسابقات داخلی خود را از ۲۰ اکتبر آغاز کند.

در هین راستا با توجه به جلسه آنلاین و مذاکرات سازمان لیگ با سرمربیان تیم‌ها و با عنایت به اهمیت حضور هر چه قدرتمندانه‌تر تیم ملی والیبال «ب» کشورمان در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی و آغاز تمرینات این تیم از سوم آبان ماه، با در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی و روند بدنسازی و آمادگی تیم‌های لیگ برتر در راستای حفظ سلامت و آمادگی هر چه بیشتر بازیکنان مقرر شد مسابقات لیگ برتر والیبال مردان باشگاه‌های ایران از ۲۸ آبان ماه آغاز شود.

همچنین دوشنبه هفته آینده در جلسه‌ای با حضور سرمربیان تیم‌ها درخصوص برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.لی

رنر

برنامه هفته نخست به قرار زیر است:

فولاد سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان

شهداب یزد – استقلال گنبد

پاس گرگان – مس رفسنجان

چادر ملو اردکان – مهرگان نور

صنعتگران امید – شهرداری ارومیه

طبیعت – رازین پلیمر

پیکان – سایپا

لازم به ذکر است فدراسیون جهانی والیبال چند سالی است در راستای ارتقای هر چه بیشتر سطح والیبال دنیا اقدام به ثبت لیگ‌های مهم دنیا و یکسان‌سازی استاندارهای آنها کرده است و تقویم دقیق لیگ والیبال ایران نیز از سال گذشته در سیستم فدراسیون جهانی به ثبت رسیده است.

صدور ITC و نقل و انتقالات بازیکنان و همچنین درجه بندی فدراسیون‌ها نیز در گروه بندی‌های مختلف از جمله مواردی است که الزامات ثبت لیگ را در سیستم فدراسیون جهانی اجباری می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی والیبال رقابت‌های قهرمانی جهان لیگ برتر والیبال فدراسیون جهانی والیبال
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تحریف تاریخ توسط فدراسیون والیبال؛ زنان ایران ۹ سال پیش هم قهرمان شده بودند!
رویای مدال جهانی در سایه اشتباهات و حاشیه‌ها بر باد رفت/ دستاورد قافله‌بلند والیبال در فیلیپین؛ تقریبا هیچ
واکنش سرمربی والیبال چک به غلبه بر تیم ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۵ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۵ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۶۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۶ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۴۹ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005akm
tabnak.ir/005akm