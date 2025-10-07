En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سنگ تمام سازمان برنامه و بودجه برای کشتی

مراسم رونمایی از برنامه راهبردی ۸ ساله دوم فدراسیون کشتی در محل این فدراسیون آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۹۱۲
| |
422 بازدید

سنگ تمام سازمان برنامه و بودجه برای کشتی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ آیین رونمایی از برنامه راهبردی ۸ ساله فدراسیون کشتی با حضور پورمحمدی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، اسبقیان معاون قهرمانی وزیر ورزش،‌ رییس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، علیرضا دبیر و سرمربیان تیم‌های ملی کشتی از دقایقی پیش در محل فدراسیون کشتی آغاز شد.

معاون رییس‌جمهور و وزیر ورزش پس از بازدید از زیرساخت‌های فدراسیون کشتی در این مراسم حاضر شدند.

علیرضا دبیر در این مراسم، با تشکر از پورمحمدی و دنیا مالی، گفت: اقای پورمحمدی از روز اول به من اعتماد کرد. ایشان معاون اقتصادی بودند و هر وقت پول کم داشتیم به ما در اعزام‌ها و ساخت و سازها کمک کرد. از او قول گرفته بودیم و آخر آمد. او برای دلش به کشتی کمک کرد. ایشان بختیاری است و همیشه کمک حال کشتی بوده است و این موضوع را فراموش نمی‌کنیم.

او افزود: روز بعدی که رییس فدراسیون شدم آقای دنیا مالی به فدراسیون آمد. او به من گفت برنامه راهبردی را بنویسید و مشخص کنید کجا می‌خواهید بروید. بعد از آن ما برنامه ۸ ساله را تا ۲۰۲۸ نوشتیم. امسال که قهرمان جهان شدیم باید ۲۰۲۷ به این عنوان می‌رسیدیم اما ۳ سال زودتر به اهداف‌مان دست یافتیم. به همین خاطر سال برنامه را تا ۲۰۳۲ عوض کردیم و اهداف را بالاتر بردیم. ما حتما کار سختی داریم اما همه بچه‌ها و مربیان باید پاسخگو باشند. همه فکر می‌کنند این برنامه فنی است اما این‌طور نیست و در همه حوزه‌ها بر اساس برنامه ۸ ساله جلو می‌رویم.

وی تصریح کرد: خوشحالم نفر اول برنامه‌ریزی کشور به اینجا آمده تا از برنامه ما رونمایی کند. من می‌گویم اگر برنامه درست باشد بودجه هم می‌آید.

 سید حمید پورمحمدی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه بودجه نیز صبح سه‌شنبه در مراسم رونمایی از برنامه ۸ ساله فدراسیون کشتی، گفت: آرزو می کنم امسال نقطه عطفی برای همه ورزش‌ها به‌خصوص کشتی به عنوان ورزش ملی باشیم. هیچ‌گاه موفقیت اتفاقی و با شانس و تقدیر نیست. موفقیت پشتکار فراوان می‌خواهد. نمونه آن در کشتی است که با همت والا به موفقیت‌های بزرگ دست یافتند.

او تصریح کرد: ممکن است خیلی‌ها تلاش کنند اما به موفقیت نرسند. موفقیت جایی است که تلاش همراه برنامه باشد. کار فدراسیون کشتی و شخص آقای دبیر و راهبری‌های بسیار خوب آقای وزیر(ورزش) قابل تحسین است و وظیفه بنده است که خاضعانه تقدیر کنم. برخی جاها منابع دریافت می‌کنند اما نه تنها چیزی را آباد نمی‌کنند بلکه آن‌جا را به خاکستر تبدیل می کنند. برخی خاکستر تحویل می‌گیرند و تبدیل به طلا می‌کنند. تلاش شبانه‌روزی جایگاه فدراسیون کشتی را ممتاز کرده است و متفاوت از جاهایی است که در سایه رخوت می‌خواهند نتیجه بگیرند. این‌جا به سمت جلو حرکت کردند و بردند.

معاون رییس‌جمهور ادامه داد: همه ورزش‌ها جایگاه عالی دارند اما کشتی با باورهای اصیل معنوی و غرور ملی ما عجین است. اینجا کشور پهلوانی‌هاست. اینجا کشور امیرالمومنین، تختی،‌ پوریای ولی و شهیدان است. درخشش کشتی با درخشش سایر ستاره‌ها متفاوت است. تمدن بزرگی پشت سر کشتی است و وقتی موفق می‌شود همه جامعه خوشحال و سرافراز می شوند.

وی تصریح کرد: فدراسیون کشتی بچه‌هایی را از نقاط محروم کشور آوردند و به گوهرهایی ناب تبدیل کردند. از خوزستان ۷ گوهر درخشان را آوردند و تبدیل به افتخار تاریخ این مملکت کردند. تختی در ۱۸ سالگی اولین مدال ملی را گرفت اما پسام احمدی امسال در ۱۷ سالگی اولین مدال بین‌المللی خود را گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون کشتی سازمان برنامه و بودجه دنیامالی ساخت و ساز
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دبیر: کشتی محل وفاق ملی است نه نفاق!
جزئیات پاداش‌های میلیاردی برای قهرمانان کشتی
دیدار ثابت قدم با علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۴۰ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۵ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۵ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۶۸ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۶ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۰ نظر)
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم  (۴۹ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aka
tabnak.ir/005aka