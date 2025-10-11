عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس معتقد است که بحث تخصیص ارز در توزیع نهاده‌ها بیشتر به نوعی دلالی و واسطه‌گری شباهت دارد تا یک نظام شفاف و کارآمد که در مواردی مشاهده شده که نهاده‌ها در بازار سیاه به فروش می‌رسد یا اساساً ارز‌های تخصیصی به کشور بازنگشته است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه از قوه قضاییه درخواست کرد تا با جدیت به موارد تخلفات احتمالی در بحث دریافت ارز برای واردات نهاده های دامی ورود و با افراد متخلف برخورد کند تا درس عبرتی برای متخلفان باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، موضوع تخصیص ارز و نحوه واردات و توزیع نهاده‌های دامی به یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی و دامپروری کشور تبدیل شده است. هر چند دولت در لایحه بودجه سال جاری منابع ارزی قابل‌توجهی را برای تأمین نهاده‌ها پیش‌بینی کرده و میزان اختصاص‌یافته را از بالاترین سطوح چهار دهه اخیر می‌داند، اما گزارش‌های میدانی و گلایه‌های تولیدکنندگان نشان می‌دهد که این سازوکار هنوز با کاستی‌های اساسی روبه‌رو است. مشکلاتی چون عدم تحویل به‌موقع نهاده‌ها، ورود کالاها به بازار سیاه، نبود شفافیت در مسیر تخصیص ارز و پاسخگو نبودن نهادهای مسئول، موجب نارضایتی گسترده در میان دامداران و مرغداران شده است. این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که قیمت محصولات پروتئینی از جمله مرغ در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و نگرانی‌هایی را در خصوص امنیت غذایی کشور به‌وجود آورده است.

در همین راستا، مجلس شورای اسلامی با هدف شفاف‌سازی روند تخصیص ارز، بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و شناسایی تخلفات احتمالی در زنجیره واردات و توزیع نهاده‌های دامی، طرح تحقیق و تفحصی را به تصویب رسانده است. این طرح قرار است ابعاد مختلف تخصیص ارز، میزان واقعی واردات، شبکه توزیع نهاده‌ها و احتمال وجود جریان‌های مافیایی در این حوزه را مورد بررسی دقیق قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک جزئیات این تحقیق و تفحص، اهداف آن و میزان نظارت مجلس بر روند واردات نهاده‌ها را مورد بررسی قرار داده که در ادامه این گفتگو را می‌خوانید: