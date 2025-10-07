برندگان جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۵ معرفی شدند

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ امروز در مراسمی که در فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد برگزار شد، جان کلارک، میشل اچ. دوورت و جان ام. مارتینیس به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۵ انتخاب شدند.
جوایز نوبل توسط آلفرد نوبل، مخترع سوئدی که در سال ۱۸۹۶ درگذشت، ایجاد شد. این جایزه با جایزه نقدی ۱۱ میلیون کرون سوئد همراه است.
از سال ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۴، ۱۱۸ جایزه نوبل در فیزیک اعطا شده است. پنج نفر از ۲۲۷ برنده فیزیک زن بودهاند، از جمله ماری کوری در سال ۱۹۰۳.
جایزه فیزیک سال گذشته به جان هاپفیلد، فیزیکدان، و جفری هینتون، دانشمند کامپیوتر، که یکی از پدران هوش مصنوعی (AI) محسوب میشود، اهدا شد.
اکتشافات آنها در دهه ۱۹۸۰، یادگیری ماشینی را با شبکههای عصبی مصنوعی امکانپذیر کرد و راه را برای پیشرفتهای مدرن در هوش مصنوعی هموار ساخت.