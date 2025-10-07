بازداشت کارمند فاسد شهرداری آبادان بعد از بازنشستگی

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ یک منبع آگاه در خوزستان اعلام کرد که در چارچوب سیاستهای ضدفساد قوه قضاییه، مأموران امنیتی و اطلاعاتی آبادان به دستور دکتر روحالله زندی، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، پس از انجام تحقیقات اولیه، «م. ک»، کارمند بازنشسته و پیشین کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، را به اتهام ارتشاء و تخلفات مالی در زمان خدمتش دستگیر کردند.
وی افزود که با توجه به شواهد و مستندات غیرقابل انکار، بازجوییها و تحقیقات تخصصی ادامه دارد و احتمال میرود در روزهای آینده بازداشتهای بیشتری در این پرونده صورت گیرد.
همچنین شایان ذکر است که در سالهای اخیر، مدیریت شهری و شهرداری آبادان همکاری قابل توجهی در برخورد با تخلفات و ایجاد شفافیت در سیستم اداری داشتهاند تا رضایت شهروندان افزایش یابد.