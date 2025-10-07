تندروها کاسبان اغتشاش و در حال اضمحلال هستند

یک فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه امروز مسئله اصلی ما مسئله آمریکا و اسرائیل است و تندروها حلقه تضعیف شده و در حال اضمحلال هستند، گفت: تندروها کاسبان اغتشاش و بر هم زدن نظم عمومی جامعه هستند. همین تندروها بودند که به سفارتخانهها رفتند و سفارت عربستان را آتش زدند و چه خسارتی برای ما ایجاد کردند وارد سفارت انگلستان شدند و چه خسارتی را برای ما بوجود آوردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ منصور حقیقتپور فعال سیاسی اصولگرا درباره واکنشها به اظهارات محمدرضا باهنر درباره حجاب و درخواست نمایندگان تندرو برای اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: من آقای باهنر را فرد قانونمندی دیدم و او فرد مستقلی است، آن قدر جرئت دارد که نظر خود را میدهد اگرچه شاید نظام هم به این نظر ان قلت داشته باشد اما او نظر شخصی خود را میدهد که الان وقت این موضوعات نیست.
خانوادههای ایرانی هیچگاه بیعفت نبودهاند
وی ادامه داد: بحث ما هم این است که مسئله اصلی ما امروز بحث آمریکا و اسرائیل است و مسئله اصلی ما حجاب نیست. البته خانوادههای عزیز ایرانی هیچگاه بیعفت نبودهاند. من بیحجابها را در تشییع پیکر سرداران بزرگ سپاه بعد از جنگ دوازده روزه دیدم و به حالشان غبطه خوردم که چگونه از این شهدا استقبال میکنند و چطور دست خود را بر عکس این شهدا میکشد و به صورت خود میمالد.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: الان بحث پرداختن به این چیزها نیست و تندروها به دنبال ایجاد مزاحمت برای نظام هستند و میخواهند نظام را درگیر مسائل جزئی کنند تا از مسائل اصلی غافل شود. منطقه آبستن تحولات سنیگنی است و اسرائیل و آمریکا دنبال تشکیل اسرائیل بزرگ هستند. باید همه توجه ما به این موضوع باشد.
تندروها کاسبان اغتشاش و برهم زدن نظم عمومی جامعه هستند
حقیقتپور گفت: خواهران ما در ایران همه خوب هستند و با همان پوشش هم برای امام حسین (ع) سینه میزنند و اشک میریزند. من معتقدم نباید به این قصه پرداخت. تندروها کاسبان اغتشاش و بر هم زدن نظم عمومی جامعه هستند. همین تندروها بودند که به سفارتخانهها رفتند و سفارت عربستان را آتش زدند و چه خسارتی برای ما ایجاد کردند وارد سفارت انگلستان شدند و چه خسارتی را برای ما بوجود آوردند.
وی ادامه داد: همینها به شخصیتهای سیاسی مثل مرحوم آقای هاشمی و آقای ناطق و آقای دکتر لاریجانی حمله کردند و آقای لاریجانی را با دمپایی و مهر زدند. اینها اشبه الناس خلقاً و خُلقا و منطقا به خوارج هستند.
تندروها چهارتا دعوا راه میاندازند که بگویند ما هم هستیم
این فعال سیاسی اصولگرا درباره اینکه تندروها حلقه خودشان را کوچکتر کرده و از اصولگرایان هم فاصله میگیرند، گفت: اینها یک حلقه تضعیف شده و در حال اضمحلالاند. چهارتا دعوا راه میاندازند که بگویند ما هم هستیم. مردم اینها را قبول نکردهاند آنها سه درصد یا چهار درصد رای آوردهاند مردم اینها را قبول ندارند. اینها با چهار درصد رای به داخل مجلس رفتهاند و الان اینطور میکنند.
وی گفت: ما از این چیزها عبور کردهایم و الان هم تمام توجه نظام باید به آن چیزی باشد که مقام معظم رهبری میگویند یعنی حفظ وحدت جامعه و یکپارچگی جامعه برای دفاع جانانه از سرزمین ایران.