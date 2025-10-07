En
چراغ سبز پلیس به گواهینامه موتورسیکلت از ۱۶ سالگی

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به طرح بازتسجیل موتورسیکلت‌ها گفت: در حال حاضر این طرح در مرحله خوداظهاری قرار دارد و پس از پایان این مرحله، وارد فاز اجرایی و نظارتی جدی‌تری خواهیم شد.
چراغ سبز پلیس به گواهینامه موتورسیکلت از ۱۶ سالگی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با حضور در مرکز ۱۹۷ پلیس، ضمن گفت‌و‌گو با مردم و بررسی مشکلات آنان، از آغاز آزمایشی سامانه رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جرایم رانندگی خبر داد و اظهار کرد: امروز تعداد زیادی از مردم برای طرح موضوعات مختلف از جمله اعتراض به جرایم رانندگی و مشکلات مربوط به شماره‌گذاری به مرکز ۱۹۷ مراجعه کردند که نشان از اعتماد عمومی به پلیس و کارکرد این مرکز دارد.ی

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید برای رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات گفت: این سامانه به‌صورت آزمایشی آغاز به کار کرده است و افرادی که نسبت به جرایم رانندگی خود اعتراض دارند، باید از طریق سامانه سخا مراجعه کرده و بر اساس آیتم‌هایی که در سامانه مشخص شده، موضوع اعتراض خود را ثبت کنند.

وی افزود: از آنجا که این طرح به‌صورت آزمایشی آغاز شده، طبیعتاً در مراحل اولیه با آزمون و خطا‌هایی همراه است تا بتواند به پایداری کامل برسد. کمتر از سه تا چهار روز از آغاز اجرای این طرح گذشته و هنوز بسیاری از مردم از وجود این امکان مطلع نیستند، اما به مرور زمان اطلاع‌رسانی گسترده‌تری انجام خواهد شد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شد، طبق مصوبه هیئت دولت، صدور گواهینامه برای نوجوانان در دو سطح موتورسیکلت‌های ۵۰ سی‌سی و ۱۲۵ سی‌سی پیش‌بینی شده است. با این حال، باید همه ملاحظات ایمنی را در نظر بگیریم. علیرغم سپری شدن زمان مصوبه، اجرای آن منوط به ایجاد شرایط خاصی از سوی تولیدکنندگان موتورسیکلت بود تا ریسک و خطر استفاده از این وسایل برای این گروه سنی به حداقل برسد.

وی با تأکید بر اینکه این طرح مطالبه‌ای از سوی نوجوانان بود، ادامه داد: سال گذشته اجرای این طرح اعلام شد، اما به مرحله اجرا نرسید؛ امسال خوشبختانه این موضوع عملیاتی شد. از نگاه پلیس، نوجوانی که با موتورسیکلت ایمن رانندگی را بیاموزد، در آینده نیز راننده‌ای قانون‌مند و آگاه خواهد بود. در واقع این دو سال فرصتی برای آموزش عملی، تخلیه هیجان و ارتقای فرهنگ ترافیکی در میان نوجوانان است.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان به موضوع طرح بازتسجیل موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این طرح در مرحله خوداظهاری قرار دارد و پس از پایان این مرحله، وارد فاز اجرایی و نظارتی جدی‌تری خواهیم شد. در این مرحله، در صورت عدم ثبت‌نام یا بی‌توجهی به فرایند بازتسجیل، ممکن است اقداماتی نظیر ابطال کارت سوخت برای مالکان متخلف اعمال شود.

آغاز ثبت‌نام گواهینامه موتورسیکلت برای ۱۶ ساله‌‌ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
8
پاسخ
فقط باعث افزایش تصادفات و مرگ و میر میشه چون هیچ نهاد و ارگانی دنبال ایمنی و اجرای درست قانون نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
3
پاسخ
جناب سردار حسینی
دربسیاری از کشورهای جهان ورود موتور سیکلت به شهرممنوع است. فقط پلیس وپستچی حق موتور سواری در شهر را دارند.اگر دیگران بخواهند موتور سوار بشوند باید بروند پیست.
اما حالا که کار از کار گذشته حداقل دیگه بچه مدرسه ای ها را موتور سوار نکنید. اشتباه است. اصلا سن گواهینامه برای موتور سیکلت باید 25 سال شود. سنی که تا حدودی هیجانات شخص کمتر شده باشد و شخص با گاز دادن به موتور سیکلت آدرنالین ترشح نکند.
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
0
0
پاسخ
چگونه است که پسر 16 ساله که ضرورت چندانی هم نداردمیتواند با موتور تردد کند اما یک دختر دانشجوی 20 ساله برای تردد به دانشگاه حق نداشته باشد؟
