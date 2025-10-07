En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توقیف خودروی پژو در یاسوج با ۷۹۰میلیون ریال خلافی

معاون عملیات راهور استان کهگیلویه و بویراحمد از توقیف یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ با ۷۹۰ میلیون ریال خلافی در شهر یاسوج خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۵۶
| |
5 بازدید

توقیف خودروی پژو در یاسوج با ۷۹۰میلیون ریال خلافی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ داود بوستانی گفت: ماموران پلیس راهور حین کنترل گشت در سطح شهر یاسوج، یک دستگاه خودرو را به دلیل میزان خلافی بالا متوقف کردند.

وی افزود: مأموران با استعلام از سامانه اجرائیات دریافتند خودرو مذکور دارای ۷۹۰ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده است.

معاون عملیات راهور استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تصریح کرد: در صورتی که مبلغ جریمه خودرو به ۱۰ میلیون ریال برسد، پلیس مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به پرداخت جریمه اقدام نشود، خودرو توقیف و از تردد آن جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه خودرو متخلف توقیف و تا پرداخت کامل بدهی‌های معوقه روانه پارکینگ شد، اضافه کرد: پلیس بدون هیچ مسامحه‌ای با متخلفان و مخلان نظم و امنیت جامعه از هر قشر و طبقه‌ای باشند طبق قوانین به شدت برخورد خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جریمه خودرو پارکینگ تخلفات رانندگی خلافی خودرو شهر یاسوج
یک خاطره از اولین مجری چادری صداوسیما + عکس
اروپا ۱۰۰ سال بعد، قاره‌ای با ۲۵٪ مسلمان!
از طالبان تا تلگرام: چگونه اینترنت افغانستان، جیب ایرانی‌ها را تکان داد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برخورد با پارکینگ‌های متخلف؛ تعیین‌تکلیف ۱۱هزار خودرو
ثبت ۱۸۵ هزار جریمه برای توقف دوبله در ۲۸ روز
مراحل ثبت اینترنتی اعتراض به تخلفات رانندگی
خبر خوش فراجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
دیپلمات ارشد آمریکا: اسرائیل پس از تجزبه ایران سراغ این کشور می‌رود!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
تماس تلفنی پوتین با نتانیاهو درباره ایران
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پیامی به ایران و اسرائیل است/ هشدار «تلافی هسته‌ای» به مقامات تهران و تل آویو
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۵۵ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۹ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۹۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۸۰ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۸ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
ترامپ برای ایران اولتیماتوم جدید صادر کرد  (۶۳ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۳ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۹ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۲ نظر)
جزئیات طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ajg
tabnak.ir/005ajg