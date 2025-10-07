توقیف خودروی پژو در یاسوج با ۷۹۰میلیون ریال خلافی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ داود بوستانی گفت: ماموران پلیس راهور حین کنترل گشت در سطح شهر یاسوج، یک دستگاه خودرو را به دلیل میزان خلافی بالا متوقف کردند.

وی افزود: مأموران با استعلام از سامانه اجرائیات دریافتند خودرو مذکور دارای ۷۹۰ میلیون ریال خلافی پرداخت نشده است.

معاون عملیات راهور استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تصریح کرد: در صورتی که مبلغ جریمه خودرو به ۱۰ میلیون ریال برسد، پلیس مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به پرداخت جریمه اقدام نشود، خودرو توقیف و از تردد آن جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه خودرو متخلف توقیف و تا پرداخت کامل بدهی‌های معوقه روانه پارکینگ شد، اضافه کرد: پلیس بدون هیچ مسامحه‌ای با متخلفان و مخلان نظم و امنیت جامعه از هر قشر و طبقه‌ای باشند طبق قوانین به شدت برخورد خواهد کرد.