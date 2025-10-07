En
حسن پورشیرازی بازیگر «بدنام» حامد عنقا شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۸۴۸
556 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ حسن پورشیرازی در تازه‌ترین نقش‌آفرینی خود، پس از موفقیت شگفت‌انگیز فیلم «پیر پسر» که علاوه بر تمجید منتقدان عنوان پر فروش‌ترین فیلم سال را هم به خود اختصاص داد، در نقشی متفاوت و ملتهب، عشقی ممنوع و حرام را در سریال خانگی «بدنام» به تصویر می‌کشد.

این بازیگر کهنه‌کار که با فیلم «پیرپسر» و نقش غلام باستانی نقطه عطف مهم دیگری در کارنامه‌اش رقم زد، حالا با وسواس بیشتر به پیشنهادات پاسخ می‌دهد؛ حضور در فیلم «عشق در انفرادی» مسعود کیمیایی و فیلم «زن و بچه» سعید روستایی از نشانه‌های آن است.

«بدنام» اولین سریالی است که پورشیرازی پس از درخشش و تحسین همه جانبه به خاطر نقش‌آفرینی در «پیرپسر» بازی کرده و همین به جذابیت سریال و اهمیت شخصیت او در این اثر ضریب می‌دهد.

این سریال که پیش از این با نام «جان شیفته یلدا» مطرح شده بود در روز‌های پایانی تولید است و امیر آقایی، بازیگر سیمرغ گرفته سینمای ایران را هم در فهرست بازیگران خود دارد؛ او نیز سابقه همکاری با عنقا در سریال جنجالی «آقازاده» در نقش نیما بحری را دارد و اکنون نخستین همکاری خود با پورشیرازی را پس از «سرزمین مادری» پشت سر می‌گذارد. در سریال تبریزی او سکانس مشترکی با پورشیرازی نداشت.

«بدنام» کاری از حامد عنقا که پیش از این در سریال پرحاشیه و پربیننده «تنهایی لیلا» با پورشیرازی همکاری کرده به کارگردانی احسان سجادی حسینی است.

پیرپسر حسن پورشیرازی زن و بچه حامد عنقا
