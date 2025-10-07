مراحل ثبت اینترنتی اعتراض به تخلفات رانندگی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ جلیل جمشیدیراد، رئیس اجرائیات پلیس راهور فراجا از اجرای آزمایشی سامانه رسیدگی اینترنتی به اعتراضات تخلفات رانندگی خبر داد و اظهار کرد: سامانه رسیدگی اینترنتی به اعتراضات تخلفات رانندگی در حال حاضر از طریق سامانه «سخا» بهصورت آزمایشی ارائه میشود و در ادامه در اپلیکیشن «پلیس من» بارگذاری خواهد شد.
وی افزود: متقاضی پس از ورود به سامانه سخا، یکی از پلاکهای تحت مالکیت خود را انتخاب کرده و تخلفات رانندگی مربوطه را مشاهده میکند. در صورت تمایل به اعتراض، دلیل اعتراض را انتخاب و در صورت وجود، مستندات خود را در سامانه بارگذاری میکند.
سرهنگ جمشیدیراد بیان کرد: اعتراضات ثبتشده به ربات هوشمند ارسال میشود تا راستیآزمایی صحت اعتراض انجام شود. این ربات به چندین بانک اطلاعاتی از جمله ترددهای ثبتشده توسط دوربینها متصل است و بسیاری از موارد از جمله عدم حضور خودرو در محل تخلف را بهصورت هوشمند بررسی و کنترل میکند.
وی گفت: در ادامه، پرونده الکترونیک اعتراض برای کارشناس مرکز اجرائیات ارسال میشود و نتیجه بررسی به متقاضی اعلام و ارسال خواهد شد.
رئیس اجرائیات پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: در صورتی که فرد متقاضی همچنان بر اعتراض خود اصرار داشته باشد، میتواند مجدداً درخواست رسیدگی ارائه کند. در این مرحله، پرونده الکترونیک اعتراض به واحد رسیدگی مجازی پلیس راهور ارسال میشود. این واحد شامل کارشناس اجرائیات راهور و قاضی است.
وی ادامه داد: پرونده اعتراض مجدد برای کارشناس اجرائیات پلیس راهور ارسال میشود و پس از ثبت نظر کارشناسی و مشورتی، پرونده به کارتابل قاضی منتقل خواهد شد. رأی نهایی توسط قاضی در سامانه اعمال و نتیجه از طریق پیامک و سامانه سخا به متقاضی اطلاعرسانی میشود.
سرهنگ جمشیدیراد تصریح کرد: بر اساس قانون، تا دو ماه پس از تاریخ تخلف، امکان اعتراض به تخلفات رانندگی وجود دارد و این محدودیت زمانی در سامانه نیز اعمال میشود.
وی در پایان با بیان اینکه تاکنون ۱۵۰ اعتراض در سامانه ثبت شده و در حال بررسی است، گفت: در این دو روزی که این طرح به صورت آزمایشی اجرا شده است؛ بیشترین دلایل اعتراض به تخلفات، مربوط به نوع تحویل دوبرگی و تخلفات ثبتشده توسط دوربینها بوده است.