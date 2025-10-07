En
حمله موشکی مقاومت از غزه به اراضی اشغالی

همزمان با ۷ اکتبر، سالروز عملیات «طوفان‌الاقصی»، رسانه های رژیم صهیونیستی از حمله موشکی نیروهای مقاومت از غزه به سوی شهرک های صهیونیست نشین اطراف آن خبر دادند.
حمله موشکی مقاومت از غزه به اراضی اشغالی

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیر خطر در برخی شهرک های صهیونیست نشین در شمال نوار غزه از جمله «نتیو هعسراه »به صدا درآمده است.

به گزارش تابناک به نقل از العالم؛ این منابع از شلیک یک موشک از نوار غزه به شهرک نتیو هعسراه در شمال این منطقه خبر دادند.

برخی منابع صهیونیستی هم مدعی شدند که این موشک به منطقه ای باز در این شهرک اصابت کرده و خساراتی در پی نداشته است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ضمن تایید حمله موشکی از سمت غزه مدعی شد که گزارشی از تلفات دریافت نشده است.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می دهد.

 

